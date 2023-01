El cordobés arrastra molestias en su rodilla desde hace varios meses y después de un 2022 con pocos minutos, Demichelis no piensa arriesgarlo.

Desde abril de 2021, Matías Suárez sufre molestias en su rodilla que se agravaron a punto tal que el delantero de River fue operado en octubre de ese mismo año. Cinco meses después de dicha intervención, en marzo de 2022 el cordobés volvió a jugar contra San Lorenzo y no logró una temporada regular en donde tan solo jugó 823 minutos en 26 partidos.

En 2023 y bajo el mandato de Martín Demichelis, Suárez no fue parte del primer amistoso de pretemporada en Estados Unidos debido a dolores en esa rodilla. El entrenador lamenta que un jugador con tanta calidad no pueda estar al 100% desde el inicio de su gestión pero no quiere arriesgarlo ni un minuto pensando en el comienzo del torneo.

QUÉ LESIÓN TUVO MATÍAS SUÁREZ

Entre abril de 2021 y el momento de su operación, el delantero de 33 años estuvo seis meses con una sinovitis crónica, que lo obligaba a terminar cada entrenamiento con hielo en la zona inflamada y que en el último tiempo le generaba mucho malestar.

En esa misma rodilla derecha, Suárez ya tuvo tres operaciones (una en el tendón rotuliano en 2012 y dos de ligamentos cruzados, en 2013 y 2014), por lo que el cuerpo médico entendió que era necesaria una limpieza en la zona: la operación a la que fue sometido se conoce como "toilette qirúrgico" y, básicamente, consiste en realizar una limpieza en la zona del problema.

CUÁNTO TIEMPO ESTUVO DE BAJA Y QUÉ PARTIDOS SE PERDIÓ

En principio, se especulaba con que la recuperación iba a demandarle alrededor de un mes y medio, por lo que iba a estar en condiciones de regresar para la recta final del torneo. Sin embargo, el representante del futbolista rápidamente reconoció que la recuperación demandaría al menos tres meses.

Así, tras ver desde afuera la consagración del Millonario en el Torneo de la Liga Profesional, el delantero se enfocó en realizar una buena pretemporada: durante el verano, Suárez trabajó casi siempre por su cuenta, enfocado en trabajos de recuperación y recién a principios de febrero, a casi cuatro meses de la cirugía, tuvo el alta médica y sus primeros contactos con la pelota. Por ese motivo no estuvo disponible para el inicio de la Copa de la Liga Profesional, pero comenzó a ganar ritmo futbolístico en febrero mediante amistosos ante Tigre y Defensores de Belgrano: en el primero completó los 90 minutos, mientras que en el segundo anotó un gol.

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Racing de la cuarta fecha, Marcelo Gallardo comentó que "la recuperación de Matías Suárez viene siendo buena, pero todavía, si bien empezó a entrenar con normalidad, está lejos del ideal". Además dio la primicia de que se seguirán realizando amistosos para que se vaya sintiendo cada vez más seguro. "Todavía está en una etapa de puesta a punto. No quiere decir que porque haya jugado ochenta minutos esta semana ya esté para ir al banco o jugar", cerró el entrenador.

El 5 de marzo volvió a ver acción en un encuentro oficial, ingresó a los 24' del segundo tiempo en la victoria de River 1-0 ante San Lorenzo. Su última aparición había sido el 3 de octubre en la victoria 2-1 ante Boca, ingresó a los 83' sustituyendo a Julián Álvarez. Fue en el Torneo de la Liga Profesional 2021, donde el Millonario se coronó campeón y Suárez solo jugó 477 minutos.

Entresemana, por Copa Argentina, sumó más minutos al ingresar en la media hora final de la goleada sobre Laferrere. Sin embargo, apenas unos días después, a último momento se quedó afuera del banco de suplentes de la goleada sobre Gimnasia por una nueva molestia en la misma rodilla que se operó, encendiendo otra vez las alarmas en Núñez.

Para calma del pueblo riverplatense, tres días antes del Superclásico recibió el alta médica y se entrenó con normalidad. Ingresó en la lista de convocados, por lo tanto podría ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo para integrar el banco de suplente ante Boca.

Con el correr de los encuentros el cordobés iba tomando ritmo y su calidad no tardó en hacerse notar, pero volvió a lesionarse. Una distensión muscular del muslo lo dejó afuera del final del semestre, perdiéndose tres partidos de la Copa Libertadores, los últimos dos de Copa de la Liga y también el debut del actual Torneo.

Justo cuando estaba a punto de volver, deberá esperar: Matias Suárez tiene líquido en su rodilla derecha, por ende su vuelta se retrasa al menos una semana.