John Stones se perderá la próxima convocatoria de la selección inglesa dirigida por el entrenador Thomas Tuchel después de que su club, el Inter de Milán, confirmara que el defensor sufrió una lesión en el muslo.

Está previsto que el técnico de la selección de Inglaterra, Tuchel, anuncie mañana viernes su primera lista desde el Mundial, y Stones se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para recuperarse de este contratiempo.

El Inter de Milán confirmó esta mañana del jueves que el jugador de 32 años sufrió una sobrecarga muscular en los músculos del muslo izquierdo.

El club italiano señaló, según lo publicado por el diario "The Sun", que Stones se sometió a pruebas clínicas y diagnósticas, y está previsto reevaluar su estado en los próximos días.

El internacional inglés se lesionó durante la emocionante victoria del Inter por 5-3 sobre el Udinese la noche del lunes.

El diario añadió: "Ha sido un contratiempo especialmente frustrante para Stones, que había disputado su primer partido como titular con el Inter tras incorporarse al gigante de la Serie A procedente del Manchester City".

Informes periodísticos en Italia indicaron que Stones podría afrontar un periodo de ausencia de aproximadamente un mes.

Esto dejará a Tuchel en apuros para elegir a su sustituto mientras se prepara para desvelar su lista, ya que Inglaterra afronta un calendario apretado en la Liga de Naciones de la UEFA ante España, la República Checa y Croacia durante el parón internacional.

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