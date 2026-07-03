La KNVB toma una decisión drástica tras el drama del Mundial

La KNVB denunciará a quienes insultaron racialmente a los jugadores de la selección holandesa en redes sociales. Así quiere enviar un mensaje claro.

La selección holandesa se midió a Marruecos el lunes en octavos. Tras 120 minutos de partido, la eliminatoria se decidió en los penaltis: Kluivert estrelló su tiro en el poste, Timber lo envió fuera y Summerville fue detenido.

Tras el encuentro, los tres jugadores recibieron numerosos insultos racistas en las redes, por lo que limitaron o cerraron los comentarios en sus perfiles.

La semana pasada se denunciaron varios comentarios racistas en Meld.OnlineDiscriminatie.nl (MOD), y la federación trabaja con esta organización en la campaña «Discriminación = Sin oportunidad».

MOD analiza ahora si son constitutivas de delito y, de ser así, eliminará los comentarios o cuentas y presentará denuncia.

Los casos que reúnen los requisitos para denuncia se remiten a la Fiscalía, con la que la KNVB ya se ha puesto en contacto. El presidente de la federación, Frank Paauw, presentará la denuncia.

Con ello, la KNVB busca enviar un mensaje contundente: «Lamentablemente no se pueden detectar y perseguir todos los comentarios racistas, pero queremos dejar claro que hay límites y que quienes los superen enfrentarán consecuencias».