La KNVB se pronuncia sobre la sanción a Guus Til tras la tarjeta roja

La KNVB aclaró las consecuencias de la tarjeta roja que Guus Til recibió en el amistoso Holanda-Uzbekistán (2-1). El centrocampista del PSV fue expulsado en los últimos minutos por una desafortunada mano.

Ingresó en el segundo tiempo por Frenkie de Jong y, en los minutos finales, el balón impactó en su mano. El árbitro dejó seguir el juego, pero tras la revisión del VAR consideró que había sido una ocasión clara de gol y le mostró la roja directa.

Tras el partido, se temió que pudiera perderse el debut mundialista ante Japón.

Sin embargo, la KNVB ha confirmado a ESPN que Til solo cumplirá un partido de suspensión en encuentros amistosos, pues una roja en un amistoso solo acarrea sanción en partidos oficiales si hay conducta grave, lo que no se dio aquí.

Así que Ronald Koeman podrá convocarlo para el debut mundialista. Til cumplirá su sanción en el siguiente amistoso.