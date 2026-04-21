La KNVB responde a la «derrota intencionada» del FC Den Bosch: «Esperamos...»

La KNVB no teme un amaño en el partido de este viernes en la Keuken Kampioen Divisie, según declaró al Algemeen Dagblad. Se espera que el FC Den Bosch busque ganar al ADO Den Haag.

Como el lunes sumó un punto ante el Jong FC Utrecht, Den Bosch ya no puede caer del noveno lugar, que podría darle acceso a los play-offs de ascenso.

Eso sucederá si el último cupo no se define por la clasificación por periodos: si los líderes de ese periodo ya tienen ascenso o play-offs, la plaza será para el noveno.

Para ello, necesita que el Vitesse (actual tercero del periodo) se mantenga por debajo del Willem II (ya en play-offs) y del ADO Den Haag (ascendido). Y, casualidad, la última jornada lo enfrentará al campeón de La Haya.

Por ello, a Den Bosch le conviene perder, pero no se rendirá: «No vamos a perder sin más», afirmó el entrenador Ulrich Landvreugd el lunes en ESPN.

«Siempre salimos a ganar, y punto. A partir del martes veremos cómo lo hacemos. Hoy queríamos ganar para presionar al Roda y al RKC; ahora el escenario ha cambiado».

La KNVB confía en la palabra de Den Bosch. «Esperamos que todos los que participan en un partido quieran ganarlo. Más allá de eso, no podemos adelantarnos a esta situación».