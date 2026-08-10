La KNVB quería presentar a Reiziger, pero un hombre lo impidió

La KNVB mantuvo el pasado domingo una conversación muy fructífera con Michael Reiziger en Zeist. La federación parecía dispuesta a presentarlo rápidamente como nuevo seleccionador de Países Bajos, pero desde entonces Reiziger no ha vuelto a saber nada, según Voetbal International.

VI ha desvelado en una reconstrucción de la última semana que Reiziger, tras una conversación con Nigel de Jong y Clarence Seedorf, tenía prácticamente cerrado su acuerdo con la KNVB, después de que las conversaciones con Arne Slot no dieran resultado.

El exentrenador del Feyenoord y del AZ quería firmar por dos años, y esa no era una opción para la KNVB. Slot incluso ya había compuesto su cuerpo técnico ideal y elaborado un plan para Países Bajos.

Sin embargo, la KNVB se mantuvo firme y un contrato de dos años era innegociable. La federación actuó después con rapidez y estaba prácticamente de acuerdo con Reiziger, hasta que Louis van Gaal presentó el martes por la tarde una candidatura espontánea.

De Telegraaf informó de que Van Gaal está abierto a un cuarto mandato como seleccionador. El exentrenador, entre otros, del Bayern Múnich, Manchester United y Ajax se siente «más en forma que nunca».

Desde la información publicada por De Telegraaf, reina el silencio absoluto desde la KNVB hacia Reiziger. El seleccionador del Jong Oranje lleva ya más de una semana sin saber nada de la KNVB tras aquella fructífera conversación.

Según VI, Reiziger debe de estar en casa sin dar crédito a lo ocurrido. Sabe que no cuenta con el respaldo de la opinión pública, y la indecisión de la KNVB no ayuda. «Reiziger es víctima del proceso de la KNVB», concluye el medio.