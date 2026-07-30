La KNVB introduce con efecto inmediato tres nuevas reglas de juego

La KNVB introducirá a partir de la temporada 2026/27 tres nuevas reglas de juego para combatir las pérdidas de tiempo y aumentar el tiempo efectivo de juego. Los cambios se aplicarán por primera vez este domingo durante la disputa de la Supercopa de los Países Bajos entre el campeón de liga PSV y el ganador de la Copa, AZ. Además, se adoptan varias normas que entraron en vigor por primera vez durante el último Mundial.

Uno de los cambios más llamativos es la introducción de una regla visible de cinco segundos en los saques de puerta y los saques de banda. A partir de ahora, los árbitros harán una cuenta atrás visible desde cinco segundos antes de que el balón deba volver a estar en juego.

Si un jugador no logra poner el balón en juego dentro de ese tiempo, se impondrá una sanción inmediata. Un saque de puerta se convertirá en un saque de esquina para el rival, mientras que un saque de banda será concedido al otro equipo.

También se aplicará un control más estricto en los cambios. Los jugadores sustituidos deberán abandonar el terreno de juego en diez segundos por la ruta más corta. Si no lo hacen, el suplente tendrá que esperar al menos un minuto y solo podrá entrar al campo en la siguiente interrupción del juego.

Además, la KNVB quiere poner fin a las lesiones fingidas. Los jugadores que sean atendidos sobre el terreno de juego deberán permanecer al menos un minuto fuera de las líneas tras la reanudación antes de poder regresar.

No obstante, hay algunas excepciones a esa regla. Los porteros no tendrán que abandonar el campo tras ser atendidos. Tampoco deberán hacerlo los jugadores que se lesionen por una falta por la que el rival reciba una tarjeta amarilla o roja. Lo mismo se aplica cuando dos jugadores del mismo equipo son atendidos al mismo tiempo o cuando se trata de una lesión grave.

No solo habrá cambios sobre el terreno de juego. El VAR también recibirá competencias adicionales a partir de esta temporada. Así, el videoarbitraje podrá corregir un saque de esquina concedido de forma errónea y convertirlo en saque de puerta, siempre que eso ocurra antes de que se reanude el juego. A la inversa no será posible: un saque de puerta señalado erróneamente no podrá ser transformado en córner por el VAR.

Además, el VAR podrá intervenir cuando una segunda tarjeta amarilla se muestre de forma incorrecta y eso derive en una tarjeta roja. También en caso de confusión de identidad, cuando el jugador equivocado reciba una tarjeta amarilla o roja, el videoarbitraje podrá advertir al árbitro del error. En ese caso, únicamente se corregirá la identidad del jugador sancionado y la valoración de la infracción en sí permanecerá sin cambios.