La incertidumbre sobre el futuro del Vitesse preocupa a los habitantes de Arnhem, mientras desde Zeist solo hay silencio. La KNVB informó que no dará actualizaciones sobre el expediente de la compra.

Asegura que trabaja intensamente en el expediente, pero la fumata blanca aún no llega. «Entendemos a los aficionados del Vitesse. Desde fuera, estos procesos parecen eternos y, sin actualizaciones, parece que no pasa nada», respondió a De Gelderlander.

Mientras, los hinchas de Gelderland protestan con acciones creativas y ruidosas: en el partido contra Jong Ajax mostraron una tarjeta roja simbólica a la KNVB y luego colgaron pancartas en Zeist con mensajes claros.

La KNVB insiste en que el proceso es lento y no admite prisas. «Estos procedimientos complejos deben seguirse con cuidado, conforme a los reglamentos acordados en los Países Bajos».

La federación se niega a dar detalles sobre la fase actual o posibles objeciones, por lo que no hay calendario concreto para una decisión. Así, sigue sin saberse si habrá claridad antes de la fecha límite de finales de junio, lo que aumenta la tensión en torno a la estructura de la adquisición en Arnhem.

Tras vencer 0-3 a Jong FC Utrecht, el equipo lidera la cuarta fase; si la gana, avanzará a los play-offs para buscar el ascenso a la Eredivisie.



