La KNVB, duramente criticada por el formato de las eliminatorias de ascenso

John Stegeman, técnico del Willem II, criticó el intenso calendario de los play-offs de la Keuken Kampioen tras vencer al Almere City FC. A pesar de estar a un paso del ascenso a la Vriendenloterij Eredivisie, el entrenador mostró su malestar.

Stegeman se queja ante ESPN del apretado calendario de los play-offs: «Jugamos muchos partidos en poco tiempo. Ya lo dije antes... la KNVB lo ha organizado muy bien. Muy bien», afirma con ironía.

«No sé quién decide todo esto, pero, por supuesto, no tiene ningún sentido», añade el insatisfecho entrenador del Willem II. Los Tricolores necesitan ganar seis partidos en los play-offs para lograr el ascenso. En la final les espera el FC Volendam o el Telstar.

Stegeman considera que el formato perjudica a los equipos de la Keuken Kampioen Divisie: «Si hubieras terminado quinto o sexto, habrías tenido que jugar ocho partidos. Eso no tiene nada que ver con el sistema de ascenso y descenso. En mi opinión, se lo ponen muy fácil al equipo de la Eredivisie. Pero es lo que hay, nos vamos a preparar».

Para regresar a la máxima categoría deben vencer a FC Volendam o Telstar. «En la final no tenemos nada que perder y queremos ganar juntos. Felicito a mi grupo; otros equipos de la Keuken Kampioen Divisie también han hecho un gran trabajo y espero que ahora nos presten más atención», concluye Stegeman.

«Mi equipo ha recibido poca atención de la prensa nacional, pero no busco llamar la atención a toda costa. Creo que se merece un gran elogio por todo lo bueno que ha hecho y eso es lo que seguiremos haciendo en los play-offs», concluye el entrenador ganador.

El Willem II jugará el miércoles el partido de ida de la final de los play-offs y la vuelta el sábado 23 de mayo, con la esperanza de regresar rápido a la Eredivisie tras descender hace un año.