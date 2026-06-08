La KNVB confirma la suspensión de Guus Til tras la tarjeta roja

La KNVB aclaró las consecuencias de la tarjeta roja que Guus Til recibió en el amistoso Holanda-Uzbekistán (2-1). El centrocampista del PSV fue expulsado en los últimos minutos por una desafortunada mano.

Til entró en la segunda parte por Frenkie de Jong y, en los minutos finales, el balón golpeó su mano. El árbitro dejó seguir, pero tras la revisión del VAR consideró que había sido una ocasión clara de gol y le mostró la roja directa.

Tras el partido, se temió que Til se perdiera el debut mundialista ante Japón.

Sin embargo, la KNVB ha confirmado a ESPN que Til solo cumplirá un partido de suspensión en encuentros amistosos, pues una roja en un duelo de preparación solo acarrea sanción en partidos oficiales en caso de conducta grave, lo que no se dio aquí.

Por ello, Ronald Koeman podrá contar con él en el debut mundialista. Til cumplirá su suspensión en el siguiente amistoso.