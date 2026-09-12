El alemán Mikael Baza, una de las apuestas del Barcelona para el futuro, disputó sus primeros minutos con la camiseta azulgrana, tras participar con el equipo juvenil (B) en un partido amistoso ante el primer equipo del Athletic Sant Just.

El encuentro supuso una prueba exigente para Baza, de 16 años y jugador de la selección alemana juvenil, ante un rival que cuenta con futbolistas de mayor experiencia, algunos de los cuales superan en edad al doble de la de los jugadores de La Masia.

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El partido terminó con la derrota del Barcelona (2-1), este viernes, pero el defensa alemán dejó impresiones positivas en su primera aparición, según el diario catalán "Sport".

Durante el encuentro, Baza mostró su capacidad para interceptar balones, su rapidez en las coberturas, además de una buena disposición física y una presencia clara en la construcción del juego desde atrás, y todo ello apenas unos días después de su incorporación y adaptación con sus nuevos compañeros.

La nueva estrategia del Barcelona

El fichaje de Baza, que disputa su primera temporada con el Barça, se enmarca dentro de la estrategia del club de invertir en jóvenes talentos.

Las características del defensa, que supera 1,90 metros de estatura, es zurdo y posee fortaleza física, encajan con la orientación del departamento de captación del club, que en los últimos meses ha reestructurado su sistema de reclutamiento con el objetivo de descubrir talentos de forma temprana, antes de que lleguen a ellos los grandes clubes de Europa.

El Barcelona espera la evolución de Baza durante el próximo periodo, con la posibilidad de su ascenso al equipo juvenil (A) dirigido por Pol Planas durante la temporada en curso, después de que el jugador ya se haya asentado en La Masia y haya comenzado la fase de su integración progresiva dentro del entorno del club.

El joven defensa todavía tiene un amplio margen de mejora, mientras que le une un parentesco con el defensa Jonathan Tah, su primo, que estuvo en el radar del Barcelona antes de su traspaso al Bayern Múnich.

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