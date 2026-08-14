La inteligencia artificial irrumpe en el debate arbitral de LaLiga

El Comité Técnico de Árbitros de España continúa sus pasos hacia una mayor transparencia en el tratamiento de las decisiones arbitrales polémicas, después de haber decidido mantener el programa "Tiempo de Revisión" por segunda temporada consecutiva, con la introducción de un cambio sustancial que consiste en recurrir a la inteligencia artificial para seleccionar los casos que serán objeto de análisis.

El programa semanal tiene como objetivo revisar las jugadas arbitrales más destacadas de los partidos de Primera y Segunda División y de la Liga femenina, donde los responsables del Comité Técnico explican la decisión adoptada y reconocen públicamente si el árbitro acertó o se equivocó, apoyándose en los artículos de las reglas del juego y su interpretación.

La inteligencia artificial elige los casos

La novedad más destacada de la nueva temporada es la renuncia al comité que incluía a varios exjugadores y exentrenadores, y que era el encargado de seleccionar los casos que merecían análisis, entre ellos Fernando Morientes y Sandoval.

En su lugar, la inteligencia artificial se encargará de determinar los casos arbitrales más destacados de cada jornada, según destacó el diario español "AS".

El Comité Técnico de Árbitros aclaró que LaLiga elegirá las jugadas mediante un sistema basado en la inteligencia artificial, con el objetivo de determinar los casos más importantes de cada jornada, antes de que el CTA se encargue de realizar su análisis técnico.

El comité considera que el nuevo sistema aportará al programa un mayor grado de objetividad, trazabilidad del proceso de selección y transparencia.

No obstante, el CTA se reservará el derecho de añadir otro caso con un valor didáctico o formativo excepcional si considera que merece aclaración, siempre que esto se haga sin excluir ninguno de los casos elegidos por el sistema de inteligencia artificial.

Reconocimiento público de los errores

El programa "Tiempo de Revisión" seguirá emitiéndose semanalmente para analizar las decisiones más polémicas de cada jornada, dando al Comité Técnico un espacio para reconocer los errores arbitrales cuando se producen, además de aclarar los casos en los que se tomó la decisión correcta.

El programa es visto como un proyecto educativo que busca acercar las decisiones arbitrales a la afición, los clubes, los jugadores y los entrenadores, en lugar de limitarse a anunciar la decisión sin explicar sus motivos.

Se prevé que la emisión del primer episodio se retrase dos semanas, debido a que los partidos de la jornada inaugural de la Liga se disputan a lo largo de 7 días diferentes.

Una experiencia más moderna y clara

El Comité Técnico de Árbitros también reveló una actualización de la forma de presentar el programa, que pasará a apoyarse más en las infografías y los recursos audiovisuales.

El comité afirmó que la nueva versión será "más clara, dinámica y atractiva", con el uso de nuevas herramientas visuales que ayudan a ofrecer las explicaciones técnicas de forma directa y rápida, y facilitan a los seguidores la comprensión de las decisiones arbitrales.

El CTA subrayó que la esencia de la iniciativa no ha cambiado, y que consiste en acercar el arbitraje a los clubes, los jugadores, los entrenadores y la afición, y contribuir a reforzar la comprensión de las reglas del juego y del mecanismo de toma de decisiones arbitrales, bajo los lemas de transparencia, educación e innovación.

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Los árbitros lanzan la "guía de la polémica"

La apuesta del Comité Técnico de Árbitros por la transparencia no se detiene en el programa "Tiempo de Revisión", ya que también lanzó una guía completa de las decisiones arbitrales polémicas, a la que los clubes, los jugadores, los medios de comunicación y la afición podrán acudir a lo largo de la temporada.

La guía, que lleva el nombre de "Card", incluye una amplia gama de casos arbitrales explicados en detalle, con la posibilidad de ver vídeos ilustrativos de algunos de ellos, para servir como referencia digital para entender cómo se aplican las reglas en las distintas situaciones.

El diario "AS" había revelado con anterioridad la disposición del comité a lanzar esta guía, antes de que ahora esté disponible en formato digital.

El presidente de la Federación Española: queremos reforzar la confianza

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, afirmó que acercar los criterios arbitrales a los jugadores, los entrenadores, los clubes, los medios y la afición contribuiría a mejorar la comprensión de las decisiones, y elevaría los niveles de confianza y respeto hacia la labor arbitral.

Por su parte, Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, insistió en que la iniciativa se enmarca en el deseo del comité de ofrecer un mayor nivel de transparencia sobre el trabajo de los árbitros y los criterios técnicos en los que se basan sus decisiones.

Soto consideró la publicación de la guía un paso poco habitual a nivel internacional, subrayando que el objetivo es compartir el conocimiento, explicar las bases sobre las que se sustentan las decisiones arbitrales y acercar el arbitraje a todas las partes del juego.