La imperdible anécdota de Gallardo con Maradona

A semanas del choque ante Gimnasia, el DT de River opinó sobre el regreso de Diego al fútbol argentino y reveló un llamado que le hizo a los 19 años.

Tras el debut del domingo ante Racing, en el Bosque, el Gimnasia de Diego Armando Maradona visitará a Talleres en Córdoba y luego volverá a ser local nada menos que ante River, el sábado 28 de septiembre. Por eso, ante la cercanía de ese choque, Marcelo Gallardo opinó sobre vuelta del Diez al fútbol argentino y aprovechó para contar una particular anécdota que tuvo con él.

Es un ícono mundial, ha marcado una era en nuestro deporte. Todos los que alguna vez amamos el fútbol nos sentimos identificados con lo que nos ha dado como futbolista.Espero que esté con salud y le pueda dar lo mejor a sus jugadores y a la gente de Gimnasia", aseguró el técnico del Millonario, en conferencia de prensa, al ser consultado por el significado de volver a tener a Maradona en el país.

En la misma línea, el Muñeco trazó diferencias entre los Superclásicos que se vienen por semifinales de y la responsabilidad de Diego al frente del Lobo. "Son dos cosas totalmente distintas. Sabemos qué camiseta siente él, pero creo que en este caso quedará ajeno porque tiene que meterse de lleno en Gimnasia. La verdad es que pensando en eso, estuvimos una semana aislados del River-Boca gracias a Maradona y también a lo que está haciendo la selección de básquet", explicó.

Por otra parte, Gallardo recordó un imperdible episodio que vivió con el ahora técnico tripero cuando erró un penal jugando para la Selección argentina en 1995. "Diego tiene esas cosas, siempre está pendiente. Fue hace mucho tiempo, yo tenía 19 años, jugaba en la Selección y se hablaba de que podía ser su sucesor. Era una etapa muy difícil porque fue en la era post Maradona. A mí no me afectaba porque yo jugaba con naturalidad como si lo hiciera en el potrero del barrio. Hasta que un día erré un penal y sentí que esa naturalidad que tenía se transformaba en algo más pesado, como fue la reprobación de la gente. Entonces, en ese momento Diego me llamó por teléfono para darme ánimo y me dijo que le diera para adelante, que tenía mucha confianza en mí. Fue algo sorpresivo, él no tenía por qué hacerlo... Por ahí no se acuerda de eso; o tal vez sí porque tiene mucha memoria. Y siempre recordé esa actitud que tuvo conmigo", concluyó.