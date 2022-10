La impactante confesión de Ángel Correa

"Me salía el alambre del pecho y no le dije nada al doctor para jugar ante Italia"

Ángel Correa es un valor seguro del Atlético de Madrid. Casi todas las temporadas comienza el curso como suplente y en casi todas acaba por jugar. Antes del duelo ante el Brujas en Champions, crucial para el Atleti, el argentino concedió una entrevista en 'TyC Sports' y reveló un hecho que ahsta ahora, era desconocido. Para poder jugar el partido conocido como la 'Finalissima' ante Italia, que se jugó en Wembley, puso en peligro su problema cardíaco y se arriesgó a que se le infectara la zona de la operación.

'Angelito' se refiere así a aquel episodio: "Fue algo complicado lo que pasó en esa oportunidad. Llevaba varios días viendo el alambre que estaba a punto de salirme del pecho y no le dije nada al doctor porque quería estar sí o sí en la 'Finalissima' ante Italia en Wembley". Correa recurerda "cuando se lo dije y me explicó que podría haberse infectado y eso hubiera sido muy grave, por lo que me recomendaron que fuese a Madrid para resolverlo rápido".

"Los médicos me habían dicho que todo iba a ir bien y que no había ningún riesgo de no poder volver a jugar. Me mintieron. No me dijeron nada antes de la intervención, pero sí que existía el riesgo de no poder volver a jugar. Por supuesto, todo salió bien y pude seguir", confesó el jugador en su momento.

Tuvo que operarse por sus problemas cardiacos

Cabe recordar que en 2014, Correa, procedente de San Lorenzo de Almagro, tuvo que someterse a una microcirugía cardíaca para retirarle un tumor benigno y estuvo fuera de las canchas un largo tiempo. El Atlético le esperó, le ayudó en su recuperación y de la mano de Diego Simeone, fue entrando poco a poco en un equipo en el que cada vez es más importante.

Su momento en el Atleti y su relación con el Cholo

Acerca de su rol en el Atlético de Madrid, Correa comentó: "Cada año veo que voy creciendo. En la cancha me noto diferente, años atrás era para más acelarado en el juego y quería resolver la jugada de otra manera de la que lo hago ahora. Con el paso de los años uno va entendiendo mejor el fútbol", dijo. Sobre su relación con Diego Simeone, el argentino explicó que "Simeone tuvo que ver mucho en mi crecimiento, aunque vivo aguantándolo porque es insorpotable [risas]. Pero con todos es de la misma manera, siempre quiere ganar", asegura.

Sobre la selección de Argentina y el Mundial

Correa habla también sobre la albiceleste: "Está claro que cada vez que se acerca la fecha para que se haga oficial la lista, los nervios se sienten mucho más (...) Ojalá esté en la lista, trabajo para eso y me siento parte de ese grupo que se siente como una familia. Sería lo máximo estar entre los convocados. Jugar el Mundial es el sueño de todo chico y espero que se me de esta vez", dijo.