La hoja de ruta del Barcelona: recaudar, inscribir y renovar

Resuelto el traspaso de Memphis, el Barcelona debe fabricarse el suficiente "fair play" para inscribir y renovar

El Barça tiene clara su hoja de ruta. Consumado el traspaso de Memphis Depay al Atlético de Madrid por 3 millones de euros más otro en variables por un jugador que finalizaba contrato el 30 de junio, el club destinará ese dinero a sus grandes prioridades: inscribir a Gavi con ficha del primer equipo, ejecutar la mejora de salario de Ronald Araujo tras su renovación y acometer la extensión de contrato de Alejandro Balde. Según ha podido saber GOAL, el club azulgrana, que sigue envuelto en una guerra con LaLiga porque no le permiten aumetar su "fair play", necesita fabricar un margen en su límite de coste salarial para acometer esas inscripciones y renovaciones de contrato.

La baja de Piqué y el ahorro por Memphis, claves para inscribir

A favor del Barça, que sigue trabajando para acometer esas inscripciones y renovaciones, juega la baja de Gerard Piqué, cuyo ahorro de salario ayuda a las cuentas del Barça. También sumará el traspaso de Memphis, por el que también se ahorran su salario hasta final de temporada (unos 6 millones brutos hasta junio). Esas operaciones significarán un impulso para que el Barça pueda conseguir el objetivo de regularizar la situación de tres pilares como Gavi, Araujo y Balde, piezas clave para el futuro azulgrana. Esa es la gran prioridad del club.

Cerrado Carrasco: si no hay una oportunidad de mercado, no llegará nadie

Hay más. Aunque Xavi Hernández reclama otro delantero para sutituir a Memphis, el club ahora mismo no tiene el suficiente músculo financiero como para acometer un traspaso y fichar un delantero nuevo. Por tanto, desde la dirección deportiva estarán atentos a cualquier oportunidad de mercado. El perfil que se busca es el de una cesión hasta el 30 de junio, porque así no implicaría un coste de traspaso para el Barça. De hecho, no sería de extrañar que la plantilla quede como está. Cabe recordar que el Barça ya ha pactado con el Atlético de Madrid una opción de compra por Yannick Carrasco, inferior a 20 millones de euros, que podrá ejecutar a partir del 1 de julio, cuando comience el próximo curso.

La indemnización a pagar por Matheus Fernandes

Por último, está el asunto de Matheus Fernandes, una operación ruinosa para el Barça. Si finalmente el club tiene que abonarle una cantidad importante el brasileño, cuyo despido se consideró improcedente, eso significaría un golpe inesperado para el balance contable del club. Sería un impacto negativo de unos 8 millones de euros. El Barça confía en poder recurrir este asunto y no tener que indemnizar al jugador con esa cantidad.

En todo caso, la prioridad del Barça está clara: más que fichar, gastar o acometer nuevas operaciones este invierno, el club quiere amarrar a Gavi, Araujo y Balde. Es una cuestión de puro sentido común y elclub sigue trabajando para generar el suficiente "fair play" para poder asegurarse a tres jugadores clave para el Barcelona.