La historia honra a Mohamed Salah... y Egipto aumenta su ventaja sobre Marruecos

Mohamed Salah, capitán de Egipto, batió récords este lunes en el BC Place de Vancouver. En la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026 ante Nueva Zelanda, el delantero sumó su partido 29 como titular en grandes torneos (Mundial y Copa África), superando los 28 de Ahmed Hassan y Essam El-Hadary.

Según la red francesa «Stats Foot», es ya el jugador con más titularidades (29) en grandes torneos con Egipto, superando a Ahmed Hassan y Essam El-Hadary (28 cada uno).

Además, Egipto es segundo entre las selecciones africanas con más partidos en grandes torneos (127), solo por detrás de Nigeria (132) y por delante de Camerún (126). por delante de Costa de Marfil (122), Ghana (121), Túnez (107) y Marruecos (106).

Además, la red de estadísticas «Opta» apuntó que Egipto repitió el mismo once titular en dos partidos consecutivos del Mundial por primera vez en su historia.

La Federación Egipcia destacó que Salah, con su cuarta Copa del Mundo, es el futbolista egipcio con más partidos en el torneo.

Ambos equipos buscan su primera victoria tras empatar en la primera jornada.

Egipto debutó con un 1-1 ante Bélgica, y Nueva Zelanda igualó 2-2 con Irán.