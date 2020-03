La historia de Diego Areco

El medio deportivo “El Gráfico” contó la historia del goleador guaraní.



Diego Areco vive un gran momento en el fútbol salvadoreño, ya que en la primera vuelta del torneo Clausura 2020 logró diez anotaciones y todo apunta a que jugará en un equipo “grande” el próximo certamen.

“De juvenil, me tocaba andar en bus. Debía caminar 20 cuadras para tomar ese bus. Eso del balazo en el tobillo fue como para asustarme. Eso me dejó afuera del torneo cuando yo estaba cerca de jugar la final con Olimpia. Me dejó fuera como seis meses. Volví a jugar en Olimpia, pero ya no era lo mismo”, contó al medio escrito.

Además, se mostró agredecido con el Jocoro: “Yo agradezco que Jocoro me haya abierto las puertas acá, que me haya dado la oportunidad. Yo les estoy ayudando a ellos en lo que más puedo. Estoy haciendo goles”.