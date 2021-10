La hinchada de la U pierde la paciencia en Rancagua

Después del pitazo final de Francisco Gilabert en la caída a manos de Curicó, un numeroso grupo de Bullangueros entró al campo en modo de protesta por

La U no ve una buena. Al octavo duelo en fila sin triunfos se le suma el sentir de su hinchada, que no podría ser más evidente, se le sumó una tardía invasión del campo de parte de un sector de sus barristas justo tras el final del partido que les ha dejado en la lucha por evitar el descenso de categoría. Curicó Unido de Damián Muñoz remontó el gol de Joaquín Larrivey en Rancagua y desató al pueblo azul, envuelto en una crisis que no ve luz.

Goles y resumen de la U 1 - 2 Curicó

El duelo se encaminaba para los de azul en El Teniente. Tras un primer lapso muy activo con actividad en la meta de Fabián Cerda gentileza de los disparos de Pablo Aránguiz y Mario Sandoval venenosos y de distancia, Larri volvió a los festejos con una volea a colocar tras el centro de Franco Lobos. Pero despertó el visitante, y lo ganó con autoridad.

Un derechazo de Yerko Leiva y un cabezazo de Felipe Fritz esfumaron la opción laica de ganar tras meses y en el desenlace el Huevo movió fichas pero no le generó más peligro a Cerda, por lo que tras los cánticos de reprobación para el equipo terminaron con varios forofos en el césped de El Teniente recriminando a los suyos por lo poco que han sido capaces de entregarle a su gente, siendo posteriormente dispersados por Fuerzas Especiales sin lamentar daños ni heridos.