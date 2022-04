La guerra de marcas por Haaland no da tregua

Por Jorge C. Picón - Erling Haaland vive un momento muy importante en su carrera, con muchos cambios que van a marcar su futuro a corto, medio y largo plazo. El más importante es el de equipo, una decisión que están valorando tanto él como su entorno más cercano para elegir el mejor destino posible. Sin embargo, sus agentes también trabajan en asociarlo con una gran marca deportiva después de que finalizase su contrato con Nike el pasado 1 de enero. Según ha podido confirmar Goal, el noruego no ha firmado con Adidas a pesar de la última foto que subió a sus redes sociales vistiendo una sudadera de la marca alemana el pasado 31 de marzo. La misma está negociando con el delantero, pero no es la única, siendo Puma es la que lleva la delantera en este momento.

Conocedores de la industria deportiva explican a este medio que la imagen de Haaland en redes, que muchos entendieron como la confirmación de su fichaje por Adidas, se trató simplemente de un movimiento de presión para el resto de marcas. La foto se viralizó rápidamente llegando en Instagram a más de 1.900.000 'me gusta' en cuestión de horas, además de sumar más de 15.000 comentarios.

Puma, también alemana, se encuentra en la pole position y está tratando de influir en el futuro del atacante. La intención de la marca deportiva es que acabe en el Manchester City, a quien también patrocinan, para conseguir un negocio redondo. Sin esto acaba sucediendo, el contrato que le presentarían sería aún mayor que el primero ofrecido que, según "Bild", rondaba los cinco millones de euros. Si bien no será decisivo en su futuro, esta decisión puede afectar indirectamente a su futuro, principalmente en el plano económico. Cabe recordar que Puma paga en torno a 65 millones de euros por temporada al City tras el contrato que firmaron en 2019 y que los vinculó hasta 2029.

Mientras tanto, Haaland sigue utilizando botas Nike en sus partidos. El jugador no se ha atado de momento a ninguna marca por lo que tiene libertad para decidir, optando por sus antiguo calzado. Sin Mino Raiola recuperado al 100% de su enfermedad, la encargada de negociar este contrato está siendo Rafaela Pimienta, abogada que ha tomado las riendas del futuro de Haaland en ausencia del agente italiano. Otro gran negocio que colocará a Haaland entre las grandes estrellas del fútbol mundial.