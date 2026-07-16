Argentina venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y avanzó a su segunda final consecutiva y séptima en la historia.
El domingo se medirá a España en la final con la mira en el bicampeonato, mientras Inglaterra luchará por el tercer puesto.
Con esta final, Argentina suma siete y se sitúa segunda en la lista histórica, solo por detrás de Alemania, que lidera con ocho, según Stats Foot.
Así superó a Brasil e Italia (6) y a Francia (4).
Inglaterra, por su parte, cayó en semifinales por tercera vez consecutiva.
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Opta recuerda que Inglaterra, tras ganar su primera semifinal en 1966, ha perdido las tres siguientes (1990, 2018 y 2026), prolongando su maldición en esta fase.