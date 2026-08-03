La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) respondió a los rumores sobre el intento de su presidente, Gianni Infantino, de conseguir ayuda de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, en medio de las crecientes presiones que amenazan su continuidad en el cargo.

El diario estadounidense New York Post había asegurado que Infantino había recurrido a la administración de Trump en busca de ayuda en su batalla por conservar el puesto.

Según la cadena estadounidense Fox News, una fuente de la FIFA afirmó que no existe ningún contacto previsto entre Infantino y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ni con ningún otro miembro del gobierno del presidente Donald Trump, ni el lunes ni en ninguna otra fecha.

La fuente aseguró que lo publicado por el New York Post sobre la organización de esa conversación no es cierto.

El New York Post informó, el lunes, de que Infantino tenía previsto mantener una conversación privada con Rubio, en medio de crecientes presiones a raíz de su fallido intento de vender parte de la actividad comercial de la FIFA a inversores del sector privado.

Según el diario, el objetivo declarado de la conversación era debatir cómo utilizar el fútbol como una forma de "poder blando" de Estados Unidos, aunque una de las fuentes describió la conversación como un intento por parte de Infantino de obtener apoyo para su posición.

La fuente declaró al diario: "Quería ponerse en contacto con el secretario y hablar sobre cómo el fútbol puede ser una forma de poder blando para Estados Unidos, pero todos sabemos que se trata de proteger el cargo. No tiene que ver con ninguna otra cosa en esta etapa".

El informe también sostuvo que Infantino había intentado reiteradamente ponerse en contacto con Trump desde el colapso de la controvertida propuesta el viernes, y que buscaba conseguir aliados destacados dispuestos a defenderlo públicamente.

La fuente de la FIFA negó concretamente la existencia de un contacto previsto con Rubio o con cualquier otro funcionario del gobierno de Trump, mientras que la Federación Internacional de Fútbol no ofreció una declaración oficial en nombre de la institución para responder a la otra afirmación recogida por el New York Post sobre el intento de Infantino de contactar con Trump.