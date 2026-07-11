La FIFA recibe una solicitud inesperada de Francia antes del partido contra España

Éric Ciotti, alcalde de Niza, ha solicitado a la FIFA un minuto de silencio antes de la semifinal Francia-España del Mundial 2026, el martes, para recordar a las víctimas del atentado de 2016.

Según la cadena francesa RMC, Seuti publicó en sus redes una copia de la carta enviada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que solicitaba un homenaje a las víctimas del atentado que mató a 86 personas de 19 nacionalidades en el paseo marítimo «Promenade des Anglais». en Niza durante la fiesta nacional francesa.

En la carta explica: «El 14 de julio se jugará la primera semifinal del Mundial con Francia, así que ruego un minuto de silencio antes del pitido inicial para honrar a quienes murieron en la Promenade des Anglais».

Este gesto, añadió, mostraría la solidaridad del fútbol con las víctimas y sus familias.

«Un homenaje así —añadió— será acogido con gran emoción por las familias, los supervivientes y todos los franceses».

Además, destacó que este gesto reforzaría los valores de hermandad, paz, respeto y unidad que promueve el fútbol mundial.

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Francia avanzó a semifinales al vencer 2-0 a Marruecos, y España se clasificó tras ganar 2-1 a Bélgica.

El duelo tiene especial relevancia para Francia, que busca revancha tras perder contra España en las semifinales de la Euro 2024 y de la Liga de Naciones 2025.