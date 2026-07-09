La FIFA ha designado al árbitro portugués João Pinheiro, cuestionado por su actuación en la Liga de Campeones, para el Argentina-Suiza de cuartos de final del Mundial 2026 en Kansas City.

Su designación se produce pese a la polémica en las semifinales de la Liga de Campeones pasada, cuando no pitó un penalti claro del Bayern de Múnich sobre el París Saint-Germain por mano de João Neves dentro del área, lo que provocó las protestas airadas del Bayern.

Según «tycsports», el VAR no le solicitó revisar la jugada, lo que aún indigna a la afición alemana.

En su debut en este Mundial, dirigió el 4-1 de Suiza sobre Bosnia, mostrando tres amarillas y una roja directa al defensa Tarik Mehrić.

Pineiro es un rostro habitual en las grandes competiciones europeas desde su debut en la Liga de Campeones 2022/2023.

Comenzó a arbitrar en la liga portuguesa en 2015 y un año después se convirtió en internacional. En agosto pasado dirigió la Supercopa de Europa entre el PSG y el Tottenham, con cuatro amarillas.

Será su primer partido con Argentina, aunque ya dirigió un encuentro de Suiza en la fase de grupos y el Canadá-Sudáfrica en dieciseisavos, con dos amarillas.

La designación de Penheiro para unos cuartos de final reaviva las dudas, sobre todo porque dirige al campeón del mundo frente a una Suiza a la que ya expulsó y vio cuatro goles.