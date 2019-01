La ¿explicación? de Gallardo a las derrotas de River

El Muñeco reconoció que "River no está bien" y volvió a pedir paciencia tras la tercera derrota al hilo: "Esto no es arte de magia, es trabajo".

River jugó mal otra vez, volvió a perder por la Superliga -la tercera derrota al hilo en el 2019- y quedó a 20 puntos del líder. Y la explicación de esta seguidilla de derrotas en el Monumental, para Marcelo Gallardo, es la falta de tiempo de trabajo que tuvo el último campeón de América tras haber celebrado en el Bernabéu ante Boca.

"Creo que hay que tener tiempo. Está claro que no estamos bien, pero hay que tener paciencia. Hay que prepararnos con trabajo. Está claro que los rivales hoy nos sacan ventaja, y esa ventaja la estamos pagando caro", comenzó diciendo el Muñeco tras la derrota frente a Patronato de local y analizó: "No hay una ventaja de juego, de superioridad. Estamos pagando caros los errores que estamos cometiendo y esos errores se convierten en goles y después nos cuesta muchísimo redoblar los esfuerzo para sacar los partidos adelante, darlos vuelta".

Para Gallardo, la corta pretemporada y la suma de partidos acumulados es lo que hace que su River no rinda, cometa errores, no logre superar al rival y pierda en casa. "Estamos jugando y mientras estamos intentando pasar este momento, estamos perdiendo. No sería tan grave si perdiéramos partidos de pretemporada o verano, pero ahora sí nos está costando", dijo el técnico y explicó por qué decidió poner un equipo completamente alternativo ante el conjunto de Paraná: "Tenía la necesidad de que casi todos los futbolistas que jugaron los dos primeros partidos tuvieran un descanso y que se preparen para estar en mejor forma de lo que estuvieron los dos partidos anteriores. De seguir insistiendo, por ahí corríamos riesgo de alguna lesión que nos complicara para lo que viene".

En cuanto al rendimiento futbolístico, la explicación del Muñeco fue la misma: el tiempo. "Esto no es arte de magia, esto es trabajo. Para ganar la Copa hubo un trabajo previo. Acá no tuvimos un trabajo previo porque nos estamos acomodando. Nos tocó perder y hay que mantener la calma.