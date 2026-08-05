La saga sobre el futuro de Vinicius Junior vivirá un posible capítulo decisivo este miércoles, cuando su club, el Real Madrid, y los agentes del jugador brasileño se reúnan cara a cara para discutir la renovación del contrato.

Según el programa "El Larguero", Vinicius rechazó la última oferta del Real Madrid, de 22 millones de euros anuales hasta 2031, y el Arsenal encabeza la carrera por su fichaje en caso de que no renueve su contrato con el Real Madrid.

Cabe recordar que el contrato de Vinicius con el Real Madrid finaliza en 2027, y podría marcharse gratis dentro de un año si así lo deseara.

Por su parte, Predrag Mijatovic, exjugador y exdirector deportivo del Real Madrid, expresó su gran pesimismo sobre el futuro del brasileño en el estadio Santiago Bernabéu.

El montenegrino comentó en el programa "El Larguero": "Ahora sabemos lo que el Real Madrid le ofrece, y Vinicius lo ha rechazado. A estas alturas del verano, y con un año restante de contrato, toda esta situación indica claramente que Vinicius no planea renovar".

Y añadió, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Puede pedir 30, 35 o 25 millones, da igual. A estas alturas, ya no importa; él está estudiando ya otras ofertas, algo normal teniendo en cuenta que es un jugador extraordinario".

Y continuó con sus declaraciones: "El Arsenal está muy interesado en ficharlo. Tengo informes desde Inglaterra que apuntan a que el Arsenal planea pagar una cifra enorme para incorporarlo".

Y concluyó: "Si no quiere renovar, tendremos que conseguir una gran cantidad por su traspaso. Veremos qué sucede, pero para el mes de agosto las cosas seguirán sin estar claras. Si no logramos convencerlo de renovar, tendremos que pensar en obtener una gran cantidad por su venta".



