La exestrella del Barcelona sorprende a Yamal: Mbappé merece el Balón de Oro

En la carrera por el Balón de Oro de 2026, el francés Samuel Umtiti, exestrella del Barcelona, definió su opción favorita.

El sitio Foot Mercato publicó las declaraciones de Umtiti, que ofreció al canal DAZN, antes del derbi de Madrid entre el Atlético y el Real en LaLiga.

Samuel Umtiti confirmó que dará su voto a su compatriota Kylian Mbappé, goleador de la liga española, de la Liga de Campeones de Europa y del Mundial la temporada pasada.

La cuenta de "DAZN España" publicó un fragmento de las declaraciones de Umtiti a través de su cuenta, acompañado del comentario: "Umtiti lo tiene claro: para él, Mbappé merece el Balón de Oro".

Umtiti dijo en sus declaraciones: "¿Por quién voy a votar? Te voy a decir por el mejor, ¿verdad? Por el mejor, porque Kylian Mbappé hizo para mí una temporada increíble, y marcó muchos goles con su club y con la selección de su país".

Y continuó: "Jude Bellingham también estuvo muy bien con la selección de Inglaterra en el Mundial, pero yo soy francés, y por eso votaré por Kylian Mbappé".

Umtiti no habló sobre las opciones de Lamine Yamal, estrella del Barcelona, de conseguir el Balón de Oro, pese a su coronación con el título de la liga española con el Barça, y a su éxito también al lograr el Mundial con la Roja.

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