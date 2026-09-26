La estrella marginada del Real Madrid ante la oportunidad de su vida

Raúl Asencio estuvo cerca de abandonar el Real Madrid durante el verano, después de recibir tres ofertas atractivas, entre ellas dos de la Premier League inglesa procedentes del Chelsea y el Liverpool, y otra de Turquía. Sin embargo, optó por quedarse, convencido de que el trabajo duro y la paciencia le brindarían una nueva oportunidad. Y parece que ese momento por fin ha llegado.

La expulsión de Dean Huijsen durante el derbi, sumada a la lesión de Ibrahima Konaté con la selección de Francia, ha devuelto a Asencio al círculo de la competencia por el puesto de central. Estos acontecimientos llegan en un momento ideal para el jugador, que no ha disputado ni un solo minuto desde el inicio de la temporada.

El Real Madrid había fichado a Konaté tras una larga búsqueda de un nuevo defensa, lo que convirtió a Asencio en uno de los nombres candidatos a salir para obtener un rédito económico. A pesar de ello, el jugador mantuvo su postura y rechazó las tres ofertas que recibió, prefiriendo quedarse y esperar su oportunidad.

La decisión de Asencio no fue fácil, especialmente después de haber quedado fuera de los planes de José Mourinho durante ciertos periodos, pero consideraba que podía competir por un puesto de titular. Por eso optó por seguir trabajando y esperar el momento adecuado, negándose a considerar la llegada de un nuevo defensa o las ofertas externas como un indicio decisivo sobre su futuro.

Y ahora, las circunstancias podrían demostrar que su decisión fue acertada, después de que el Real Madrid haya pasado a necesitar opciones adicionales en el centro de la defensa, según informó el diario "Marca" español.









Asencio también afrontó un verano complicado fuera del terreno de juego. Fue absuelto en el caso relacionado con la revelación de secretos, antes de volver a los focos por el incidente de conducir bajo los efectos del alcohol.

Los análisis mostraron que la tasa de alcohol en su sangre superaba el límite legal en cuatro veces, por lo que el jugador reconoció su error y fue multado con 14.400 euros, además de la retirada de su permiso de conducir durante ocho meses.

El incidente no pasó desapercibido dentro del Real Madrid, ya que Mourinho quiso dirigir un mensaje público a Asencio, subrayando que un jugador del Real Madrid representa al club en todo momento, y que sus actos fuera del campo repercuten en la imagen del equipo.









El técnico portugués declaró: "Todos cometemos errores, pero la acumulación de errores es algo distinto. No estoy satisfecho". No obstante, Mourinho ya había elogiado la profesionalidad de Asencio dentro del club y lo había descrito como "un jugador ejemplar", señalando que es de los primeros en llegar a los entrenamientos y de los últimos en marcharse, especialmente durante su periodo de recuperación.

Ahora, la pelota parece estar en el tejado de Asencio. Se ha recuperado de sus problemas físicos y trabaja para recobrar su forma y su lugar en el once, mientras que su estado físico, y en especial la lesión en la pierna, sigue siendo uno de los asuntos más destacados que requieren seguimiento.

Asencio no ha disputado hasta ahora ningún partido esta temporada, al igual que Thiago Pitarch y Lunin. Pero la expulsión de Huijsen y la lesión de Konaté podrían cambiarlo todo, y brindar al defensa del Real Madrid una oportunidad largamente esperada para demostrar que merece quedarse y competir en el Santiago Bernabéu.