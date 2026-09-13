La estrella del Real Madrid supera a Yamal en más de una carrera

El turco Arda Güler se ha convertido en un jugador imprescindible en el once del Real Madrid, bajo el mando del entrenador José Mourinho.

El diario AS señaló que Güler es actualmente el jugador que más ocasiones genera en LaLiga, con un total de 24 ocasiones, frente a las 18 de Lamine Yamal, estrella del Barcelona, que ocupa el segundo lugar.

Además, Arda Güler se ha convertido en el que más ocasiones claras genera, con un total de 6 ocasiones, frente a las 5 en la cuenta de Yamal.

Güler tampoco se ha olvidado de cumplir con las tareas defensivas y de lucha, ya que ocupa el cuarto lugar, con un total de 5 recuperaciones de balón en el último tercio.

Güler fue titular ante el Espanyol, la Real Sociedad y el Real Betis, pero no superó los 78 minutos en ningún partido.

Ante el Málaga, el jugador turco entró en el minuto 87, y ante el Rayo Vallecano participó desde el minuto 72.

Por supuesto, el Real Madrid es consciente del talento que tiene entre manos, y por ello ha acelerado las conversaciones para la renovación del contrato del jugador turco.

El contrato actual de Arda Güler se extiende hasta el año 2029, mientras que el nuevo contrato se prolongaría hasta el año 2031.

Pero lo más importante es que incluirá una mejora económica acorde no solo con su nivel actual, algo que también es importante, sino también con su futuro, pues tiene 21 años y su valor de mercado es de 90 millones de euros según el portal Transfermarkt.

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