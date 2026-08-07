Givairo Read tiene muy en cuenta la posibilidad de que también juegue la próxima temporada con la camiseta del Feyenoord. Un posible traspaso a la Roma no se concretó esta semana, pero el lateral derecho subraya que ni mucho menos está decepcionado ante la perspectiva de seguir más tiempo en Róterdam.

«Todavía puede pasar, pero en realidad parece que me quedaré aquí esta temporada», cuenta Read en declaraciones a ESPN. «La verdad es que ni siquiera estaba decepcionado. Podía caer de cualquiera de los dos lados».

Además, una salida del Feyenoord nunca fue un deseo absoluto para Read. «Como ya he dicho más veces: no tenía que irme del Feyenoord. Aquí todavía no he terminado de aprender y estoy feliz de estar aquí. Por supuesto que había una oportunidad, pero estoy feliz de estar aquí».

El defensa ve razones suficientes para continuar su desarrollo en De Kuip. «Jugamos la Liga de Campeones y yo mismo sé que todavía tengo mucho que mejorar. Son dos cosas que aquí puedo lograr. El interés me halaga. Soy muy consciente de lo que podía haber pasado».

Según Read, el interés desde Italia ha influido poco en su día a día. «Me lo tomo con mucha calma. Hablo mucho con mi familia y con mi agente, ellos me mantienen tranquilo. Yo de por sí soy tranquilo, así que en realidad no pasan muchas cosas por mi cabeza».

El entrenador Giovanni van Bronckhorst está satisfecho con la manera en que Read está gestionando la situación. «Read lo está llevando de una manera muy positiva», dijo el técnico este viernes en rueda de prensa. «El Feyenoord ha estado negociando con la Roma. Lo más importante para mí entonces es: ¿cómo lo lleva un jugador? Veo a un jugador muy maduro».

Van Bronckhorst ha hablado a fondo con Read sobre las distintas posibilidades en las últimas semanas. «He hablado con él del escenario de que se quede esta temporada en el Feyenoord. Pero Read está bien. No se nota en él que haya habido negociaciones. Read entrena bien y de por sí es un chico muy positivo».

Por cierto, la puerta a un traspaso no parece estar completamente cerrada. «Es uno de los jugadores que tiene muy buen cartel en el mercado, pero al final los clubes tienen que llegar a un acuerdo», señaló Van Bronckhorst. «Más allá de eso, hay varias posibilidades para él. No es que un acuerdo esté definitivamente descartado».