La estrella del City le cierra la puerta al Real Madrid

El futuro del defensa portugués Rúben Dias ha sido objeto de especulaciones durante las últimas semanas, después de que su nombre se vinculara con un posible traspaso al Real Madrid durante el mercado de fichajes de verano.

Y mientras los rumores continuaban relacionándolo con el club español, la situación comenzó a aclararse respecto al destino del jugador antes del inicio de la nueva temporada.

El portal "The Athletic" señaló que Dias se encamina a continuar en el Manchester City al menos una temporada más, pese al interés del Real Madrid en ficharlo este verano. El contrato del internacional portugués se extiende por tres años más e incluye una cláusula que otorga al Manchester City la opción de prolongarlo por una temporada adicional.

Añadió que Dias será probablemente uno de los pilares fundamentales en el esquema del entrenador Enzo Maresca durante la próxima temporada, junto a Joško Gvardiol y Marc Cucurella (Marc Guéhi), además de la pareja de jóvenes en ascenso Abdukodir Khusanov y Vítor Reis.

El Real Madrid buscaba reforzar su línea defensiva con la llegada del técnico José Mourinho, y con ese fin fichó al francés Ibrahima Konaté tras finalizar su contrato con el Liverpool, además de incorporar al lateral izquierdo español Marc Cucurella.