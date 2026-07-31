El agente del marroquí Abdessamad Ezzalzouli, estrella del Real Betis, reveló la verdad sobre las negociaciones con la Roma durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Se difundieron algunos informes que vinculaban al jugador marroquí, de 24 años, con un traspaso a la Roma, teniendo en cuenta que su contrato con el Betis se extiende hasta el verano de 2029.

El diario "Sport" publicó las declaraciones de Alejandro Camaño, agente del jugador, realizadas al sitio 365Scores, donde afirmó: "La decisión del jugador ya está tomada, Ezzalzouli se quedará en España y no había nada con la Roma".

A pesar del interés de la Roma por incorporar al jugador, el club italiano no estaba dispuesto a satisfacer las exigencias económicas fijadas por el Real Betis, ya que el club andaluz rechazó vender a su estrella marroquí por menos de 50 millones de euros.

Esta cifra está muy próxima al valor de la cláusula de rescisión del contrato del jugador, que asciende a 60 millones de euros.

El Barcelona siguió de cerca la posibilidad de una salida de Ezzalzouli, especialmente porque el club catalán, que vendió al jugador en 2023, conservó alrededor del 20% del valor de cualquier futura operación de venta.

Sport apuntó: "Si se hubiera cerrado el traspaso de Ezzalzouli a la Roma, el Barcelona habría podido obtener entre 10 y 15 millones de euros, pero todos los indicios confirman que la situación seguirá igual".

La temporada pasada fue la mejor en la trayectoria de Ezzalzouli en cuanto a números y nivel, ya que disputó 43 partidos oficiales con el Real Betis, en los que marcó 15 goles y dio 13 asistencias, pero no pudo terminar la temporada de la mejor manera posible, después de quedarse sin participar en el Mundial 2026 debido a una lesión en los ligamentos de la rodilla derecha que sufrió días antes del inicio del torneo, durante el partido amistoso que enfrentó a la selección de Marruecos con Noruega.

El jugador marroquí también es consciente de que la próxima temporada será excepcional para el Real Betis, que disputará la Liga de Campeones de Europa.