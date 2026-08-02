El Leipzig ha comenzado a moverse en el mercado de fichajes para reforzar su línea ofensiva y compensar la esperada salida de su estrella marfileña Yan Diomandé, que se marcha a las filas del Real Madrid.

Según el portal "Foot Mercato", la estrella marroquí Chemsdine Talbi ha entrado en la lista de jugadores que cuentan con la admiración de la dirección del Leipzig.

Los responsables del Leipzig valoran a Chemsdine Talbi, que ha disputado 10 partidos internacionales con la selección de Marruecos y juega actualmente en las filas del Sunderland.

El extremo marroquí, de 21 años, marcó 4 goles en 30 partidos durante la temporada pasada con la camiseta del Sunderland.

Chemsdine Talbi posee velocidad, capacidad de penetración y flexibilidad táctica, lo que le permite aportar soluciones ofensivas variadas en el Leipzig.

Hasta este momento, no se ha producido ningún contacto entre el Leipzig y el Sunderland respecto al fichaje de Chemsdine Talbi, cuyo contrato se extiende hasta el verano de 2030.