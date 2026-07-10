El extremo inglés Anthony Gordon reaccionó al insulto que el exseleccionador mexicano Javier Aguirre le profirió durante el partido del Mundial.

Durante un descanso para hidratarse en la primera parte, Aguirre habló primero con el centrocampista Jude Bellingham y luego llamó a Gordon, que estaba cerca de la línea de banda, en la victoria 3-2 de Inglaterra sobre México en octavos de final en el Estadio Azteca.

Luego, el técnico, de 67 años, le soltó una broma con un taco, y ambos se rieron.

Gordon declaró a BBC Sport: «Recuerdo lo que dijo Aguirre. Solo fue una broma».

Y añadió: «En medio del calor y la tensión del partido, fue solo un momento de diversión».

Además, añadió: «Acababa de dejar atrás al lateral en la línea de banda, así que lo tomé como un cumplido. Así lo entendí».

Concluyó: «El partido fue muy tenso, así que me gustó que hablara conmigo y con Bellingham».

Esa fue una de las varias escenas divertidas del partido que se difundieron en las redes, junto con la entrevista a Harry Kane tras el partido, cuando ya había perdido la voz, y la simulación de lesión del defensa inglés John Stones.

Tras la eliminación del Mundial, Agüero dejó la selección mexicana y Rafael Márquez asumió el cargo.