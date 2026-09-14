Karim Adeyemi está firmando un gran inicio de temporada con el Barcelona, donde el jugador alemán de 24 años está demostrando que es uno de los fichajes más importantes del club en el pasado mercado estival.

El Barcelona pagó alrededor de 20 millones de euros al Borussia Dortmund, una cantidad que confirma que la operación es muy ventajosa.

Tras su destacada actuación ante el Levante, la esposa de Adeyemi comentó en su cuenta de Instagram con un mensaje que tuvo una gran repercusión.

Escribió primero: "Bien hecho, Karim", y luego añadió: "140 millones".

Este comentario se difundió ampliamente, porque representa la cantidad que pagó el Real Madrid por Yan Diomandé.

Diomandé está siendo objeto de grandes críticas debido al bajo nivel que ha mostrado con el Real Madrid, a pesar de ser el fichaje más caro en la historia del club merengue.

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