La eliminación prematura en el Mundial 2026 a manos de Marruecos ha alterado los planes de Holanda. Los Leones del Atlas avanzaron a octavos tras ganar 3-2 en penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Menos de 24 horas después, el seleccionador Ronald Koeman renunció.

Holanda ya había mostrado un juego irregular en la fase de grupos y sucumbió en el primer cruce eliminatorio ante el equipo dirigido por Mohamed Wahbi.

Koeman anunció en una carta abierta en Instagram: «Anoche decidí poner fin a mi etapa como seleccionador. Al repasar mi trayectoria, siento gran orgullo y gratitud. He tenido el honor de trabajar en clubes como Vitesse, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, Barcelona y, por supuesto, en dos etapas con la selección holandesa».

Y añadió: «Los clubes y las personas que han forjado mi personalidad y me han dejado recuerdos que atesoraré toda la vida. Por eso me duele que mi etapa con la selección holandesa termine así. Todos soñábamos con un Mundial histórico, pero no se cumplió».

Y añadió: «Nadie está más decepcionado que yo; asumo toda la responsabilidad como seleccionador».

«Gracias a todos los jugadores con los que he trabajado; su esfuerzo, personalidad y confianza me han motivado cada día».

Además, anunció que se alejará del fútbol un tiempo para apoyar a su esposa, la actriz Partena Koeman, en su lucha contra el cáncer de mama, revelado en junio de 2024.

Los últimos años me recordaron que hay cosas más importantes que el fútbol. Cuando un ser querido libra una batalla tan dura, tu perspectiva cambia.

Y concluyó: «Mi esposa, Bartina, me animó cada día a seguir como seleccionador pese a su enfermedad. Eso muestra una fuerza increíble. La aprecio más de lo que puedo expresar».

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