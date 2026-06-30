«La decisión ya es definitiva»... Una dolorosa bofetada para Florentino Pérez

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Real Madrid, confirmando la anulación de la concesión para construir un aparcamiento junto al Bernabéu, en las calles Padre Damián y Paseo de la Castellana. y el Paseo de la Castellana.

Según el diario español «AS», la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó el 24 de junio una resolución que desestimaba el recurso del Real Madrid al considerar que carecía de «interés jurídico subjetivo» necesario para crear jurisprudencia, y que las cuestiones planteadas ya estaban resueltas por principios consolidados del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

El tribunal rechazó Rechazó también el argumento del club, que alegaba un perjuicio procesal por no haber sido notificado personalmente en el proceso original, y subrayó que el conocimiento de los procedimientos fuera de la notificación oficial puede sustituir a esta, pues las pruebas mostraban que el Real Madrid conocía el recurso de la asociación de vecinos.

Además, el tribunal advirtió que la apelación buscaba reexaminar los hechos y valorar las pruebas, algo ajeno a la casación, cuyo fin es unificar la doctrina jurídica.

Respecto al resto de alegaciones, como la falta de legitimación de la asociación de vecinos o la naturaleza de la licencia, el Tribunal confirmó que ya estaban resueltas por jurisprudencia consolidada o se planteaban por primera vez ante él, sin justificar la admisión del recurso.

Además, confirmó que la licencia municipal del 10 de marzo de 2023 es un acto administrativo susceptible de recurso.

Además, condenó al club al pago de las costas, con un límite de 2 000 euros más IVA, y confirmó la firmeza de la sentencia.

Antes, la Audiencia Provincial de Madrid había ratificado la sentencia del Tribunal Administrativo n.º 30, que estimó las alegaciones vecinales sobre irregularidades en la elaboración del contrato de concesión y la incompatibilidad del proyecto con la normativa urbanística sobre aparcamientos.

La sentencia concluyó que los estudios de viabilidad presentados por el Real Madrid y la administración local sufrieron modificaciones sustanciales tras la fase de audiencia pública sin volver a someterse a consulta, lo que el tribunal consideró un incumplimiento de las garantías procesales. Así, el proyecto en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu queda en punto muerto.