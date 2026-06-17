La decisión de Donis adapta a la selección saudí al ritmo de España

Como parte de sus preparativos para el Mundial 2026, la selección de Arabia Saudí diseñó un plan de entrenamiento que considera los horarios de los partidos. Se alista para enfrentar a España.

Bajo la dirección de Georgios Donis, el cuerpo técnico ha programado tres sesiones de entrenamiento: miércoles, jueves y viernes a las 12:00 del mediodía (19:00 en Riad).

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», este horario se diseñó para que los jugadores se adapten al partido del domingo, correspondiente a la segunda jornada del grupo en el Mundial 2026.

Tras el empate 1-1 con Uruguay, el equipo retomó los entrenamientos con una sesión abierta en el estadio Q2 de Austin, su sede en el Mundial.

Donis preparó sesiones de recuperación en el gimnasio para los titulares ante Uruguay.

El resto del plantel trabajó en el campo, y los porteros realizaron ejercicios de reacción y velocidad.

Donis reanudará mañana las reuniones técnicas para corregir errores ante Uruguay y evitarlos contra España.

La selección entrenará tres veces más en el Q2 Stadium de Austin antes de viajar a Atlanta, donde realizará la última sesión en el Mercedes-Benz Stadium, sede del partido contra los campeones de Europa.

Este exigente programa muestra la preocupación del cuerpo técnico por llegar en óptimas condiciones físicas, técnicas y mentales al difícil encuentro ante uno de los favoritos al título.