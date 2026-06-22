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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

La décima selección: Egipto se une a los campeones africanos del Mundial

Nueva Zelanda vs Egipto
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M. Salah
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Salah brilló

La selección egipcia ha logrado su primera victoria en una fase final del Mundial desde 1934, al vencer a Nueva Zelanda 3-1 en su cuarta participación.

Los «Faraones» marcaron tres goles en un mismo partido por primera vez en su historia en la fase final del Mundial, superando así su propia barrera goleadora y evocando el recuerdo de su debut contra Hungría hace 92 años, cuando anotaron dos tantos pese a perder 4-2.

Con este resultado, los “faraones” se convirtieron en la décima selección africana en ganar un partido mundialista, tras Túnez, Argelia, Marruecos, Camerún, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Ghana y Costa de Marfil.

Mohamed Salah amplió su racha y ya suma 5 participaciones en goles en solo 4 partidos mundialistas (2018 y 2026). (3 goles y 2 asistencias), lo que eleva a 22 las victorias de los «Faraones» en 24 partidos en los que él ha marcado o asistido desde septiembre de 2018.

La defensa, no obstante, sigue siendo su talón de Aquiles: Egipto ha encajado gol en ocho de sus nueve partidos mundialistas, salvo el 0-0 ante Irlanda en 1990.

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