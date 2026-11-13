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Uno de los casos más graves en la historia del fútbol inglés se acerca a su momento decisivo, después de que comenzaran a perfilarse los contornos del calendario de la batalla legal que libra el Manchester City en defensa propia frente a las acusaciones de infringir las normas financieras de la Premier League.

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Mientras el Manchester City se prepara para afrontar una nueva ronda del enfrentamiento judicial, el mundo del deporte aguarda una decisión que podría poner patas arriba el futuro del campeón de Inglaterra y abrir la puerta a sanciones sin precedentes, que llegan incluso hasta el descenso de la Premier League.

Según lo informado por el diario español "Marca", citando al diario británico "Financial Times", ya se conoce la fecha fijada para la apelación del Manchester City y el inicio de la presentación de su defensa, ya que se espera que el club comparezca ante el comité independiente a mediados del próximo mes de diciembre, en un nuevo paso dentro del caso que ha ocupado al fútbol inglés y europeo durante años y que ha suscitado una amplia polémica sobre el futuro del club acostumbrado a competir por los mayores títulos.

Según el informe, el Manchester City tendrá la oportunidad de exponer sus alegaciones legales y responder a las acusaciones que se le imputan, después de que un comité independiente ya lo hubiera declarado culpable de cometer infracciones del reglamento financiero de la Premier League. Se espera que las sesiones de la apelación duren varios días, dada la magnitud del expediente y sus complejidades legales, además del gran número de acusaciones que el club busca anular por completo.

El Manchester City mantiene su postura de rechazo a las acusaciones, pues con la apelación pretende anular todas las condenas que se le imputan y evitar cualquier sanción que pueda perjudicar su posición deportiva y económica. Esta etapa adquiere una importancia excepcional, porque podría determinar en gran medida el futuro del club en las competiciones inglesas y poner fin a uno de los casos más polémicos de la historia de la Premier League.

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El asunto no se detiene en las audiencias previstas en diciembre, ya que las previsiones, según el Financial Times, indican que el comité independiente podría emitir su veredicto sobre la apelación a comienzos del próximo año, tras lo cual se anunciaría la decisión relativa a las posibles sanciones. De este modo, el expediente podría entrar en su fase más delicada con el inicio de enero, después de haber permanecido pendiente durante un largo periodo en medio de una amplia expectación mediática y de la afición.

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¿Resta de puntos o descenso histórico?

El verdadero peligro reside en la naturaleza de las sanciones que podría afrontar el Manchester City en caso de que se rechace su apelación y se ratifiquen las condenas dictadas en su contra, ya que son múltiples los escenarios que circulan por la prensa inglesa, desde la imposición de una enorme multa económica hasta la resta de un gran número de puntos, llegando incluso a la posibilidad del descenso de la Premier League, una sanción que supondría un golpe histórico para el club.

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Las últimas especulaciones procedentes de Inglaterra indican que uno de los escenarios planteados consiste en una importante resta de puntos del casillero del Manchester City, lo que podría provocar su descenso a la Championship, en lugar de limitarse a una sanción económica. Esta hipótesis no se detiene en la presente temporada, ya que algunas estimaciones hablan de la posibilidad de imponer una resta adicional de puntos durante la temporada siguiente, lo que podría hacer que la misión de un regreso directo a la Premier League resultase sumamente difícil.

No obstante, estos escenarios siguen en el terreno de las especulaciones y no se ha emitido ninguna decisión oficial que determine la naturaleza de la sanción o su magnitud, al igual que la fecha de su entrada en vigor continúa sin estar clara. El Financial Times señala que las propias sanciones podrían ser recurribles, lo que significa que el caso quizá no llegue a su final efectivo con la simple emisión del primer veredicto, y sus consecuencias legales y deportivas podrían prolongarse durante un periodo adicional.

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En cambio, parece que el calendario previsto refleja una orientación menos apremiante de lo que se creía anteriormente, pese a que la Premier League ha mostrado determinación por seguir el caso y llegar a un resultado decisivo. Entre el deseo de la Premier League de proteger su reglamento financiero y la insistencia del Manchester City en defender su postura, todas las posibilidades permanecen abiertas hasta que se emitan las decisiones definitivas.

Una crisis legal que multiplica las presiones deportivas

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Estos acontecimientos llegan en un momento en el que el Manchester City no vive sus mejores días en la Premier League, después de recibir un nuevo golpe en la competición al perder ante su anfitrión, el Nottingham Forest, por 3-1, en los partidos de la décima jornada, encajando así su tercera derrota consecutiva en el torneo.

El equipo del entrenador Enzo Maresca fue incapaz de detener la racha de resultados negativos, tras caer en las dos jornadas anteriores ante el Aston Villa y el Brighton, antes de que sus penurias continuaran frente al Nottingham Forest. Con este resultado, el Manchester City se quedó estancado en 21 puntos en la tercera posición, a seis puntos del líder Arsenal y a uno del Brighton, segundo clasificado.

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Así, el Manchester City se encuentra ante dos frentes sumamente difíciles: el primero dentro del terreno de juego, donde está obligado a recuperar su equilibrio y recortar la distancia con sus rivales; y el segundo fuera del campo, donde se acerca el momento decisivo de un caso que podría definir los contornos de su futuro durante los próximos años. Entre la ambición de regresar a los podios y el fantasma de las sanciones históricas, al club le esperan unas semanas decisivas que podrían ser las más complicadas de su historia reciente.