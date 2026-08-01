Las negociaciones del club Al-Ahli saudí con el español Xavi Hernández han entrado en su fase decisiva, después de que la directiva del club concediera al exentrenador del Barcelona un plazo final para responder a la oferta oficial que le fue presentada para asumir la dirección técnica del equipo, en medio de la inminente incorporación del técnico alemán Matthias Jaissle a una nueva experiencia en la Premier League inglesa con el Newcastle United.

El diario saudí "Arriyadiyah" reveló que la directiva del Al-Ahli dio a Xavi Hernández un plazo de 48 horas para responder a su oferta oficial, después de que el entrenador español encabezara la lista de candidatos para suceder a Matthias Jaissle.

El diario añadió que los responsables del club continúan al mismo tiempo negociando con varios otros entrenadores, como precaución ante una posible negativa de Xavi a aceptar la misión, con una clara tendencia dentro de la directiva a contratar a un técnico con experiencia previa en la liga saudí o en alguna de las ligas de la región.

En un contexto relacionado, el diario señaló que la sociedad del club Al-Ahli espera la llegada de la dimisión por escrito del técnico alemán Matthias Jaissle en las próximas horas, como paso previo para completar los trámites de su salida de forma oficial.

Por su parte, la cadena británica "Sky Sports" informó de que el club Al-Ahli recibirá alrededor de 11 millones de euros del club Newcastle United a cambio de rescindir el vínculo de Jaissle con el club saudí.

La cadena añadió que el técnico alemán firmará un contrato que se extiende por cuatro temporadas con el Newcastle, después de haber sido elegido para suceder al inglés Eddie Howe al frente del equipo.

Tres nombres sobre la mesa del Al-Ahli

"Arriyadiyah" había revelado anteriormente que la lista de candidatos para dirigir al Al-Ahli se redujo a tres nombres: el español Xavi Hernández, el portugués Nuno Espírito Santo y su compatriota Vítor Pereira, antes de que Xavi se adelantara en la carrera por las candidaturas durante las últimas horas.

Xavi Hernández comenzó su trayectoria como entrenador con el club catarí Al-Sadd en 2019, donde logró siete títulos locales con el equipo, antes de asumir la dirección del Barcelona en noviembre de 2021.

El técnico español condujo al conjunto catalán a recuperar el título de la liga española, además de coronarse con la Supercopa de España durante la temporada 2022-2023, confirmando así su posición como uno de los entrenadores jóvenes más destacados del panorama europeo.