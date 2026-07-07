La despedida de Neymar del Mundial no fue solo el final de una participación internacional, sino el cierre de un sueño que le había acompañado desde su debut con la camiseta de Brasil. El jugador que muchos veían como el heredero del trono del fútbol tuvo que retirarse del escenario mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo siguen ampliando su leyenda. Hace unos años nadie imaginaba esta cruda ironía, cuando el mundo lo señalaba como la estrella indiscutible de la próxima generación.

Desde sus inicios, su talento, carisma y exposición mediática lo presentaban como el sucesor natural. Parecía el sucesor natural cuando las dos leyendas cedieran el testigo tras más de quince años de dominio.

Ganó la Liga de Campeones con el Barcelona, brilló al lado de Messi, se convirtió pronto en capitán de Brasil y cargó con la ilusión de un país. Todo indicaba que, tras la retirada de los dos grandes, él heredaría el trono.

Sin embargo, la realidad fue otra. Las lesiones, decisiones profesionales cuestionables y la inestabilidad técnica lo alejaron del trono que parecía reservado para él.

El heredero que llegó primero al final

Mientras tanto, Messi y Cristiano se negaron a cerrar su historia. A pesar de su edad, se reinventaron y siguieron compitiendo al máximo nivel. Siguieron sumando logros y creando momentos excepcionales, como si el tiempo se hubiera detenido ante sus leyendas.

La ironía es que todos esperaban que Messi y Cristiano cedieran el testigo a Neymar, pero sucedió al revés. Las dos leyendas siguieron brillando, mientras la estrella brasileña perdía fulgor hasta despedirse del último Mundial, momento en el que Messi aún pensaba en otro y Cristiano se marchaba entre lágrimas, pero seguía en la cancha.

Neymar no fue víctima de su talento, sino de dos factores crueles: primero, un físico que ya no acompañaba sus ambiciones; y segundo, la negativa de sus antecesores a ceder el testigo, prolongando su era más allá de lo esperado, según informó el diario español «Marca».

El sueño de Brasil que no se cumplió

La misma paradoja afectó a la selección brasileña. Durante más de una década, la afición depositó en su estrella la esperanza de recuperar la Copa del Mundo, ausente desde 2002. Le dio confianza, lo convirtió en símbolo de una generación y soñó con verlo devolver a la Seleção al podio.

Pero el desenlace no fue el soñado. Su etapa con la Canarinha acabó entre dolor y lágrimas, con la sensación de un proyecto inconcluso. No fue un fracaso: su palmarés atestigua logros y momentos inolvidables, pero no alcanzó el nivel que prometía su talento.

La ironía más cruel de su carrera persiste: quien fue señalado como sucesor de Messi y Cristiano se marchó antes de que cayera el telón para las dos leyendas.

Y la pregunta persiste: ¿cómo un jugador con todas las cualidades para dominar el fútbol durante años acaba retirándose antes que quienes debía suceder?