La crisis de Salem Al Dawsari se extiende a la selección de Arabia Saudí

El Al-Hilal saudí recibió un duro golpe al inicio de la preparación de la nueva temporada, después de confirmarse la ausencia de su capitán Salem Al-Dawsari durante un largo periodo debido a la lesión que sufrió recientemente.

El diario saudí "Al-Riyadiyah" reveló que el capitán del Zaeem estará ausente de los terrenos de juego durante mes y medio, un plazo que reduce considerablemente sus posibilidades de participar en la 27ª edición de la Copa del Golfo Arábigo, prevista en Yeda entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre próximos.

La estrella, que ha ganado en dos ocasiones el premio al Mejor Jugador de Asia, atraviesa actualmente un periodo de recuperación en Finlandia junto a su familia, tras someterse con éxito a una intervención quirúrgica en el tendón de la rodilla a manos del médico especialista Lasse Lempainen.

El periódico precisó que Al-Dawsari rechazó entablar cualquier negociación sobre su salida durante el actual mercado de fichajes veraniego, a pesar de que solo le queda un año para el final de su contrato con el Al-Hilal.

Se espera que el capitán del conjunto azul entre en el periodo libre el próximo mes de enero, cuando quedará en condiciones de negociar las ofertas que reciba y tomar la decisión más adecuada según las circunstancias.

Cabe recordar que Salem, de 34 años, disputó la temporada pasada 35 partidos con un total de 2447 minutos, en los que marcó 10 goles y dio 10 asistencias, según el sitio "Transfermarkt".

En total, Al-Dawsari ha jugado 484 partidos con la camiseta del Al-Hilal, en los que ha marcado 141 goles y ha repartido 106 asistencias.