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Salem Al-Dawsari Saudi Arabia 2026Getty Images

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La crisis de Salem Al Dawsari se extiende a la selección de Arabia Saudí

Salem Mohammed Al-Dossari
Al Hilal
Arabia Saudí
Gulf Cup
Arabia Saudita

Amenazado con ausentarse de la Copa del Golfo 27

El Al-Hilal saudí recibió un duro golpe al inicio de la preparación de la nueva temporada, después de confirmarse la ausencia de su capitán Salem Al-Dawsari durante un largo periodo debido a la lesión que sufrió recientemente.

El diario saudí "Al-Riyadiyah" reveló que el capitán del Zaeem estará ausente de los terrenos de juego durante mes y medio, un plazo que reduce considerablemente sus posibilidades de participar en la 27ª edición de la Copa del Golfo Arábigo, prevista en Yeda entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre próximos.

La estrella, que ha ganado en dos ocasiones el premio al Mejor Jugador de Asia, atraviesa actualmente un periodo de recuperación en Finlandia junto a su familia, tras someterse con éxito a una intervención quirúrgica en el tendón de la rodilla a manos del médico especialista Lasse Lempainen.

El periódico precisó que Al-Dawsari rechazó entablar cualquier negociación sobre su salida durante el actual mercado de fichajes veraniego, a pesar de que solo le queda un año para el final de su contrato con el Al-Hilal.

Se espera que el capitán del conjunto azul entre en el periodo libre el próximo mes de enero, cuando quedará en condiciones de negociar las ofertas que reciba y tomar la decisión más adecuada según las circunstancias.

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Cabe recordar que Salem, de 34 años, disputó la temporada pasada 35 partidos con un total de 2447 minutos, en los que marcó 10 goles y dio 10 asistencias, según el sitio "Transfermarkt".

En total, Al-Dawsari ha jugado 484 partidos con la camiseta del Al-Hilal, en los que ha marcado 141 goles y ha repartido 106 asistencias.

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