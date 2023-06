La controvertida y cautelosa historia de Oscar: El ex jugador del Chelsea que dio prioridad a su familia, pero sacrificó su carrera al más alto nivel para ganar millones en China

El atacante sólo tenía 25 años cuando tomó una decisión que lo marcó de por vida, pero que acabó con sus esperanzas de volver a jugar con Brasil.

Cristiano Ronaldo siempre insistió en que otras estrellas le seguirían a Arabia Saudí, y ha demostrado tener razón, ya que Karim Benzema y N'Golo Kante acaban de fichar por el Al-Ittihad. Sin embargo, la adquisición más interesante de la Saudi Pro League hasta la fecha es la de Rubén Neves.

A diferencia de Ronaldo, Benzema y Kante, Neves no es un ganador en serie, pero tampoco está plagado de lesiones ni ha pasado su mejor momento. Al contrario, es joven, está sano y aún tiene por delante sus mejores años.

Así pues, en un momento en el que la Pro League se compara con la Superliga china por la forma en que ha sacudido el mundo del fútbol con un traspaso tras otro, Neves está desempeñando esencialmente el papel de Oscar.

En realidad, sin embargo, el traspaso del brasileño del Chelsea al Shanghái Port FC en enero de 2017 fue mucho más sorprendente. De hecho, la decisión de Oscar de dar la espalda al fútbol europeo a la edad de 25 años no solo sorprendió a la gente, sino que la molestó.

"Si no tienes pasión, no sirve de nada"

Mientras que su compañero de equipo en el Chelsea y también internacional brasileño Willian argumentó que todos los jugadores tienen derecho a ganar tanto dinero como sea posible durante lo que es una carrera profesional corta y precaria, el entrenador de los Blues, Antonio Conte, cuestionó efectivamente el carácter de Oscar y su amor por el juego. "La pasión debe estar por encima del dinero, eso es lo más importante para nosotros: la pasión por el fútbol", declaró entonces el italiano a la prensa. "Si no tienes eso, no es bueno. No sirve".

El ex defensa inglés Jamie Carragher, que pasó toda su carrera profesional en el Liverpool, fue aún más lejos. "No es un fichaje para impulsar su carrera", escribió Carragher en el Daily Mail. Hablará del crecimiento de la liga en China, de la oportunidad de trabajar con André Villas-Boas y de la emoción por una nueva aventura, pero todos sabemos que esas palabras no tendrán sentido".

"Ha ido por el tamaño del contrato. Nada más. Los jugadores solían buscar un día de paga a mediados de la treintena cuando su carrera estaba llegando a su fin. Todos lo entendemos... Pero es vergonzoso que un jugador renuncie a su carrera, y a la oportunidad de competir por los premios más importantes del fútbol, sólo por dinero".

La indignación de Carragher era en cierto modo comprensible, porque Oscar era el tipo de jugador que los neutrales disfrutaban viendo: era pequeño, habilidoso y marcaba goles espectaculares. Y no sólo eso, sino que se dejaba la piel, razón por la que el ex entrenador del Chelsea, José Mourinho, lo quería tanto.

En el momento de su traspaso a China, su carrera se había estancado en Stamford Bridge, entre otras cosas por la marcha del seleccionador portugués, pero no se puede negar que Oscar era un talento verdaderamente especial.

Había sido la estrella de la escandalosamente talentosa Selección brasileña que ganó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2011, marcando un triplete en la victoria por 3-2 sobre Portugal en la final, y luego se anunció como una potencial superestrella del futuro al marcar un golazo en apenas su segundo partido como titular con el Chelsea, en septiembre de 2012, en un choque de la Liga de Campeones contra la Juventus.

Getty

Ofertas que los jugadores no pueden rechazar

Sin embargo, Oscar nunca ocultó que su traspaso estaba motivado casi exclusivamente por el dinero. Había perdido su puesto de titular en el Chelsea, pero el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, le ofrecía jugar con regularidad, mientras que Juventus, Inter y AC Milan también estaban interesados en llevárselo a la Serie A.

Sin embargo, Oscar pensó que no podía dejar pasar la oportunidad de formar una familia para toda la vida. "China tiene un poder financiero increíble y a veces hace ofertas que los jugadores no pueden rechazar", confesó en un vídeo realizado por Copa90 y Rabon. "Todo futbolista, o toda persona que trabaja, quiere ganar dinero para ayudar a su familia. Yo vengo de un entorno social muy pobre en Brasil. No teníamos nada. Éste es el fruto de mi trabajo".

Y lo cierto es que cosechó grandes recompensas, ya que inicialmente firmó un contrato de cuatro años por un valor de 400.000 libras a la semana, antes de asegurarse un aumento de sueldo tras firmar una prórroga en 2019, justo antes de que la CSL introdujera un tope salarial.

Sería exagerado decir que Oscar demostró una buena relación calidad-precio, pero además de convertirse en la imagen del club, desempeñó un papel fundamental para que el Shanghái ganara la liga en 2018 y la copa al año siguiente, marcando 30 goles en todas las competiciones en esas dos temporadas.

También es una de las principales razones por las que el equipo de Javier Pereira lidera la tabla tras 13 jornadas de la actual campaña.

Getty

El auge de la CSL

Sin embargo, Oscar es también uno de los pocos jugadores de alto nivel que quedan en la Superliga china, diezmada por los efectos de la pandemia. Por supuesto, el dinero ya se estaba agotando antes del brote del coronavirus, y el gobierno chino introdujo lo que equivalía a un impuesto sobre los fichajes extranjeros debido a que algunos de ellos trataban sus traspasos "como unas vacaciones", en palabras de Carlos Tevez, así como a la preocupación de que su presencia estuviera obstaculizando, en lugar de ayudando, el desarrollo del talento nacional.

La descorporativización de los nombres de los clubes también restó atractivo a los equipos de la CSL para las empresas locales, que perdieron todo interés en invertir en el fútbol cuando vieron cómo sus beneficios se desplomaban durante la pandemia.

Entonces, ¿por qué sigue Oscar en China? ¿Por qué no siguió los pasos de Hulk, Alex Teixeira y Jackson Martínez? Bueno, no fue por falta de ganas.

Getty

"Es un poco complicado para mí salir"

Ya en 2020, sus compañeros en la Selección brasileña David Luiz y Willian le rogaron a Oscar que se uniera a ellos en el Arsenal, pero, como explicó en su momento, se había atado de hecho a Shanghái hasta 2024 con esa mencionada ampliación.

"Tengo muchas ganas de volver a Europa", declaró a Fox Sports Brasil. "Pero ahora no. Por el momento estoy bien aquí en China, todavía tengo mi contrato aquí, que espero cumplir. La situación es difícil para mí en términos de volver (a Europa). Es un poco más complicado para mí salir de aquí (por el contrato). Así que espero cumplir mi contrato aquí tranquilamente y luego, sí, pensar en volver a Europa".

Este había sido el plan desde el principio. Incluso durante su primer año en China, Oscar señaló repetidamente que, cuando expirara su contrato (original), aún sería lo bastante joven para jugar en un equipo europeo de élite, con su evidente preferencia por volver al Chelsea.

Incluso cuando habló con GOAL en 2021, insistió en que seguía jugando lo suficientemente bien como para asegurarse de que, cuando por fin fuera libre para abandonar Shanghai, tendría muchas "puertas" abiertas. Sin embargo, casi todas se han cerrado de golpe.

"Oscar quiere jugar en el Flamengo"

Oscar habló con optimismo sobre la posibilidad de fichar por el Barcelona en enero de 2022, admitiendo que estaría dispuesto a rebajarse el sueldo para unirse a los catalanes, pero el Shanghai se negó incluso a considerar un acuerdo de cesión, ya que, como es comprensible, se sentían incómodos con la idea de seguir pagándole un salario enorme mientras jugaba en otro club.

La frustración fue aún mayor en agosto, cuando el Flamengo intentó llevarse a Oscar a Brasil. "Voy a intentar ficharlo hasta el último minuto", declaró a Lance el vicepresidente de fútbol del club, Marcos Braz. "Quiere jugar en el Flamengo y nos gustaría tenerlo aquí".

De hecho, Oscar tenía tantas ganas que incluso se hizo fotos con la famosa camiseta rojinegra del club. Al final, sin embargo, se vio obligado a admitir la derrota en su intento de regresar a casa.

"Me gustaría agradecer a todos el cariño y los mensajes recibidos en el último mes, especialmente de todos los aficionados del Flamengo", escribió Oscar en Twitter. "Agradezco el interés del Flamengo y de los aficionados, pero no fue posible hacerlo en este momento".

Getty

¿Merecía la pena sacrificar su carrera?

En consecuencia, parece probable que Oscar tenga que prolongar su contrato. Por supuesto, eso significa que podría acabar dejando China como bicampeón y uno de los futbolistas mejor pagados del mundo en los últimos seis años. Ni él ni su familia tendrán que volver a trabajar.

¿Merece la pena renunciar a sus mejores años? ¿Debería arrepentirse de un traspaso que acabó con toda esperanza de que volviera a jugar con su país? Es evidente que Carragher y Willian tienen opiniones opuestas al respecto.

Como dijo el propio Oscar: "Tome la decisión que tome, alguien hablará bien o mal de ella". Pero también admitió allá por 2017 que "lo que más me gusta es jugar a un alto nivel."

Así que es difícil no sentirse un poco triste, incluso solo desde la perspectiva de los puristas egoístas, de que no lo haya hecho en seis años... y probablemente nunca lo vuelva a hacer.