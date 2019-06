La carta de despedida de Eden Hazard a los fans del Chelsea

El internacional belga publicó la misiva en sus redes sociales tras confirmarse su fichaje con el Real Madrid.

Tras formalizarse su marcha al Real Madrid, Eden Hazard publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida para la afición del :

A mis amigos y familiares del Chelsea,

Ya saben que jugaré en el . No es ningún secreto que mi sueño era jugar para ellos desde que era un niño que acababa de marcar mi primer gol. He hedho todo lo posible por no distraerme ni distraer al equipo en estas difíciles semanas de especulación y atención de los medios, sobre todo en los últimos seis meses.

Ahora que los clubes han llegado a un acuerdo, espero que entiendan que debo continuar con mi próximo capítulo, tal como deberían hacer todos y cada uno de vosotros cuando tengan la oportunidad de perseguir vuestros sueños. Dejar el Chelsea es la decisión más difícil de mi carrera hasta la fecha. Me gustaría decir que me encantó cada momento en el Chelsea. No me hubiera ido a otro club.

Cuando tenía 21 años fiché por el Chelsea y he crecido como persona y como futbolista. Me han ayudado a convertirme en el capitán de la selección de . Claro que han habido momentos difíciles. Sin embargo, para mí el fútbol consiste en tener una pelota en los pies y disfrutar cada momento. Hemos tenido la suerte de jugar bien... y este es mi consejo para aquellos que piden una sugerencia de entrenamiento: ¡Juega y diviértete!

Incluso cuando no hemos jugado bien intenté dar lo mejor de mí y eso fue gracias a su apoyo. Ese espíritu de lucha y el deseo de nunca rendirse es parte de la cultura del Chelsea. Cuando pienso en mis momentos especiales con el Chelsea, hay tantos que tenemos la suerte de conseguir muchas más victorias que derrotas. Un día podré sentarme con una cerveza y hablar o reir con orgullo de la liga contra el o los goles contra el , o .

Los recuerdos son tan intensos por la atmósfera que crean. Espero que siempre lo recuerden con orgullo como yo lo haré. Ya sea que esté de gira en los o en Sunderland los martes por la noche, en los jueves o en cada partido en The Bridge, siempre me han apoyado y animado a jugar al fútbol. Lo disfruté y espero que lo hayan disfrutado también.

Tenemos muchos grandes jugadores y mis momentos de mayor orgullo fueron siempre como parte del equipo. Hemos ganado la , League Cups, Europa Leagues, Premier Leagues... Cada uno de ellas es especial. Por supuesto el partido en Bakú hace unas semanas es la manera perfecta de despedirse. Espero que nos enfrentemos en la Champions la próxima temporada para que podamos volver a vernos.

Antes de irme, un último agradecimiento a todos en el Chelsea por su tremendo esfuerzo. A todos mis antiguos compañero y, en especial, a Abramovich y a su junta directiva por ayudarme a realizar dos sueños: ser jugador del Chelsea y convertirme en jugador del Real Madrid.

Les deseo a todos y cada uno de vosotros lo mejor.

Eden.

Tras iniciar su carrera en el francés, el internacional belga llegó en 2012 a los Blues, con los que disputó siete temporadas, ganando dos veces la Premier League y dos veces la UEFA , así como una FA Cup y una League Cup, además de ser reconocido como Jugador del Año de la Premier en 2014-15 y cuatro veces como parte del equipo ideal de la liga.