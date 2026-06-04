La cantante que cometió dos errores al interpretar el «Wilhelmus» responde a la polémica

Sera de Bruin interpretó el miércoles el himno nacional neerlandés antes del partido Países Bajos-Argelia (0-1) y cometió dos errores. Un día después, la cantante repasó su actuación en De Kuip con el Algemeen Dagblad.

Al inicio del himno, la cantante de 32 años, natural de Sliedrecht, entonó «ben ik tot in den dood» en lugar de «blijf ik tot in den dood» y luego «onvereerd» en vez de «onverveerd». El error generó revuelo, sobre todo en X.

Se le concedió libertad artística para interpretarlo con guitarra y ensayó lo necesario: «Quería hacerlo bien, así que llené varios cuadernos con la letra».

No se dio cuenta de los errores hasta que, ya en el vestuario, revisó las imágenes. «Me esforcé muchísimo, pero los nervios influyen: es un momento especial, un estadio lleno, millones de personas mirando y tienes que cantar el himno de tu país».

A pesar de las críticas, también recibió muchos elogios. «Lo hice con la mejor intención y ensayé muchísimo. Me fastidia haber cometido errores, pero sigo muy orgullosa de haber estado allí».

Aun así, si se lo volvieran a pedir, lo haría de nuevo “con ambas manos”.