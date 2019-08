La caída libre de Independiente Santa Fe

Los ‘Cardenales’ siguen en mala racha y cayeron goleados ante Tolima en Ibagué. La situación cada vez más crítica.

Uno de los equipos más importantes y tradicionales del fútbol colombiano atraviesa su peor crisis en años. Independiente Santa Fe, que, junto a y , son los únicos que nunca han descendido en , va en caída libre hacia el infierno. “I'm on the highway to hell”.

Contrario a la lírica de aquel éxito de AC/DC, el camino de Santa Fe no tiene nada ni de agradable, tampoco se encontrará con sus amigos, ni mucho menos se le puede considerar la vía hacia la tierra prometida. El 2019 sigue mostrándose como un año caótico, deportiva e institucionalmente para los bogotanos, que hasta hace pocos años se mostraban con los principales exponentes del fútbol colombiano junto a los Verdes de Antioquia con sendos triunfos internacionales.

3 victorias en el año son el fiel reflejo del desastre. Una (sí, ¡una!) de esas victorias ha sido por Liga, hace exactamente cuatro meses atrás. Las dos restantes fueron por la Copa Águila, torneo del cual también está cerca de despedirse al perder parcialmente la serie 0-3 ante Nacional. La expectativa que generó la buena presentación en el Torneo Fox, por allá en enero, quedó reducida a la ruina y se convirtió en crítica, indignación, impotencia e impaciencia de una hinchada cada vez más frustrada y golpeada.

Queda todo un torneo por disputarse, pero el fantasma del descenso 2020 ya empieza a ser un tema recurrente entre los rojos capitalinos. El temor es latente, se percibe. Los cambios dirigenciales, con la salida de Juan Andrés Carreño después de una gestión pobre en resultados, y la llegada de Eduardo Mendez, es tal vez uno de los últimos cartuchos que la institución se juega para evitar la catástrofe de segunda.

Y es de los últimos, porque los otros cartuchos ya se gastaron en una serie de técnicos que sumaron fracaso tras fracaso, que no tuvieron un verdadero respaldo de la directiva para afianzar procesos; así como en jugadores mal catalogados como refuerzos, varios de ellos extranjeros o colombianos de renombre en otrora, que no dieron la talla y terminaron por ahondar el hueco.

La llegada del inexperto Patricio Camps, “respaldado” por ser parte del cuerpo técnico de José Pékerman en la Selección Colombia, se ha sumado la lista de cartuchos fallidos -junto a Gregorio Pérez, Guillermo Sanguinetti y Gerardo Bedoya- y así lo demuestra la campaña actual. Los vientos de cambio, al menos en la dirección técnica, ya soplan por las huestes cardenales y no sería de extrañar un anuncio pronto. Tampoco se extrañaría un portazo del argentino al ver que el equipo no le responde por más que ha buscado alternativas.

Como si fuera poco, el calendario inmediato no es condescendiente con Santa Fe: visita a Patriotas, recibe a Nacional por Copa, va a Barranquilla para medirse ante el bicampeón colombiano y recibe a un sólido en su nueva versión Guimaraes. ¿Seguirá su camino hacia el infierno?