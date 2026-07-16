La botella perdida de Pickford hizo reír a los jugadores de Argentina

Tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, la selección argentina celebró y encontró la hoja que el portero inglés Jordan Pickford usaba para los penaltis.

Tras avanzar a la final contra España, los jugadores argentinos celebraron en la cancha del estadio de Atlanta con la afición, hasta que apareció ese inesperado hallazgo.

«La botella de Pickford» en manos de Messi

Según TYC, el masajista Marcelo “Dadi” De Andrea halló la botella de Pickford, que contenía una nota con las preferencias de tiro de los penaltis argentinos.

El plan era usarla en una eventual tanda de penaltis que nunca llegó.

Las cámaras mostraron a De Andrea enseñándosela a Lionel Messi, Nicolás González y Marcos Senesi, quienes intentaron descifrar las notas antes de comentarlas.

Enzo Fernández se unió entre risas.

La escena tuvo su punto de humor cuando Enzo Fernández se unió al grupo, Al ver su nombre, se echó a reír, bromeó con De Andrea, le dio un puñetazo amistoso y señaló el cielo, aliviado porque el partido no llegó a los penaltis.

La escena hizo que muchos se preguntaran si la información de Pickford era precisa y si le habría servido para detener los lanzamientos argentinos.

Los detalles de la hoja se revelaron más tarde

Horas después, el preparador físico argentino, Luis Martín, publicó en redes una imagen clara de la hoja que Pickford había dejado en el campo, revelando las notas del portero inglés.

El encuentro había sido tenso.

El incidente ocurrió tras un partido tenso, en el que Pickford ya había tenido varios roces con los argentinos.

Además, el portero inglés provocó polémica al celebrar de forma desafiante el gol de Anthony Gordon, lo que respondió Cristian Romero tras el empate de Enzo Fernández, abalanzándose sobre él y celebrando justo delante.