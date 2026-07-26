El periodista español Tomás Roncero elogió los movimientos excepcionales del Real Madrid en el mercado de fichajes veraniego en curso, y aseguró que la incorporación del joven extremo marfileño Yan Diomandé representa una adición de calidad que podría ser el preludio de la salida de la estrella brasileña Vinícius Júnior, mientras consideró que el fichaje de Rodri, procedente del Manchester City, sería la verdadera "guinda" de los esfuerzos del club merengue.

En su análisis de los movimientos del Real Madrid a través del célebre programa radiofónico "El Larguero", Roncero afirmó que el club merengue, que reforzó sus filas con las incorporaciones de José Mourinho, Konaté, Dumfries, Bernardo Silva y Cucurella, sigue realizando cambios radicales de cara a la próxima temporada, señalando que Diomandé, de 19 años, posee un enorme potencial que quedó claramente de manifiesto durante el pasado Mundial.

Diomandé, alternativa a Olise y heredero de Vinícius

Roncero declaró: "Durante el Mundial, Diomandé me pareció un jugador interesante, con un enorme potencial, y podría ser el heredero de Vinícius. Esto demuestra que el Real Madrid ha renunciado a Michael Olise, y que Diomandé es su plan alternativo".

Y añadió con un tono preocupado: "Soy uno de los mayores admiradores de Vinícius y espero que se quede aunque llegue Diomandé, pero no soy ingenuo; creo que la llegada del marfileño podría significar la salida del brasileño", en alusión a la posibilidad de que Vinícius fiche por el Arsenal, que ha mostrado un gran interés en él.

El secretismo en las operaciones, arma del Madrid

El periodista elogió el absoluto secretismo con el que el Real Madrid gestiona sus fichajes, diciendo: "Me gusta que el Real Madrid cierre operaciones que no se filtran a la prensa. Por ejemplo, nadie sabía lo del fichaje de Cucurella, y creo que si se hubiera filtrado, el Chelsea habría pedido una cantidad mayor, y al final, el club habría salido perdiendo".

Rodri: el fichaje soñado y descartado

Pese a su elogio a las operaciones cerradas, Roncero afirmó que al Real Madrid todavía le falta "el último toque" que convertiría este mercado en el mejor de los últimos años, que es la incorporación de Rodri, procedente del Manchester City, diciendo: "Creo que es un fichaje excepcional que refleja su aceptación del fracaso del año pasado, ya que ninguno de los cuatro jugadores que se contrataron el verano pasado disputó el Mundial, lo que significa que cometieron un error".

Y añadió con entusiasmo: "Rodri es un fichaje que ha tenido una enorme aceptación popular en todos los sentidos: fue el mejor jugador del Mundial, será el próximo ganador del Balón de Oro, es un español de Madrid que anhela unirse al Real Madrid, y solo le queda un año de contrato. Si Rodri llega, el club puede ganarlo todo. Apuesto a que si se presentara en el Bernabéu, el estadio estaría abarrotado de aficionados".

3 candidatos a la salida

En cuanto a las posibles salidas, Roncero pronosticó la marcha de al menos 3 jugadores, diciendo: "Mastantuono no tiene sitio aquí y debería salir cedido. Si un club de la Premier League ofreciera 60 o 70 millones, yo vendería a Camavinga. Creo que Mastantuono y Camavinga, además de Gonzalo o Endrick, se marcharán".

Y concluyó con un tono emotivo: "Tengo un cariño especial por Gonzalo y quiero que se quede en el Real Madrid, pero entiendo su necesidad de jugar con regularidad".