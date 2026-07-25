El Arsenal ha comenzado a estudiar la posibilidad de ejecutar uno de los mayores fichajes del mercado de traspasos, después de incluir al extremo brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, en su lista de posibles objetivos, aprovechando el estado de incertidumbre que rodea su futuro con el conjunto blanco ante el estancamiento de las negociaciones para la renovación de su contrato.

El Arsenal estudia el fichaje de Vinicius Junior en caso de que no llegue a un acuerdo con el Real Madrid sobre la prórroga de su contrato, ya que el club londinense considera que el internacional brasileño sería una incorporación excepcional para su línea ofensiva.

Pese a ello, la idea todavía se encuentra en sus primeras fases y aún no se ha convertido en negociaciones ni en pasos oficiales que puedan conducir a la conclusión del acuerdo.

Según el diario "The Athletic", no ha comenzado ninguna negociación oficial entre el Arsenal y el Real Madrid respecto al jugador, aunque la idea de su fichaje cuenta con un amplio respaldo dentro de los pasillos del club inglés y en distintos niveles.

Los responsables del Arsenal siguen de cerca la evolución del asunto de la renovación del contrato del jugador, con vistas a mover ficha si se presenta la oportunidad.

Vinicius Junior ha entrado en el último año de su contrato con el Real Madrid tras ocho temporadas que ha pasado entre los muros del club, en un momento en el que las negociaciones de la renovación no han registrado ningún avance tangible hasta ahora.

El Real Madrid no desea perder a una de sus figuras más destacadas de forma gratuita al término de su contrato, sobre todo porque el jugador tendrá derecho a una gran prima de fidelidad durante la próxima temporada, lo que aumenta la importancia de resolver su futuro lo antes posible.

Cifras destacadas con Brasil y el Real Madrid

Vinicius ofreció un nivel destacado durante el Mundial de este verano, ya que disputó los cinco partidos de la selección brasileña y marcó cuatro goles, antes de que la "Canarinha" se despidiera del torneo con la derrota ante Noruega en los octavos de final.

En cuanto a su participación con el Real Madrid, la estrella brasileña marcó 22 goles en todas las competiciones durante la temporada 2025-2026, una campaña en la que el conjunto blanco terminó las competiciones sin conquistar ningún título por segunda vez consecutiva.

Vinicius Junior se incorporó al Real Madrid procedente del Flamengo en 2018 y desde entonces ha logrado consolidar su posición como una de las figuras más destacadas del equipo.

El jugador ha disputado 375 partidos con la camiseta del club blanco, en los que ha marcado 128 goles y ha repartido 100 asistencias, confirmando su condición de uno de los jugadores más influyentes de las filas del Real Madrid durante los últimos años.