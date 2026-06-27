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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La afición mexicana sorprende apoyando a Holanda contra Marruecos

Holanda vs Marruecos
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El holandés Dennis T. Kloose, director deportivo del Monterrey mexicano, espera la llegada de la selección de su país para disputar los dieciseisavos del Mundial contra Marruecos.

El encuentro se jugará la madrugada del martes en el estadio de Monterrey.

«Monterrey está a cierta altitud sobre el nivel del mar, pero no tanta como para que los jugadores lo sufran», declaró Te Kleuise al diario holandés Algemeen Dagblad.

Sin embargo, advierte: «Lo que de verdad les afectará es el calor. Aquí hace calor todo el año; siempre bromeo diciendo que aquí hace calor 13 meses de cada 12».

Y añadió: «México es un país apasionado por el fútbol. Cuando juega la selección mexicana, la vida prácticamente se detiene. Por eso, el partido entre Holanda y Marruecos despertará un gran interés».

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Sobre el apoyo de la afición mexicana, añadió: «Holanda siempre ha tenido una imagen fantástica como nación futbolística, y la selección naranja goza de gran popularidad aquí».

Aunque reconoce que el clima complicará a los holandeses, cree que la mayoría de los mexicanos apoyará a los «Molinos» ante Marruecos.

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